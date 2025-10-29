ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「買房殘酷真相」

▲▼房仲,店頭,帶看,介紹,物件,看屋,女子,買房,購屋,置產。（圖／記者張菱育攝）

▲月薪5萬元，在六都買房仍相當困難。（圖／中信房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

月薪5萬元，在六都買房仍相當困難！北市需長達20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即便在房價相對親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年。此外，就算存夠自備款，還有相當沉重的貸款。

據行政院主計總處國勢普查處薪資調查科統計，今年8月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數5萬885元，從數字上來看，月薪5萬元似乎已超越多數人，然而若想在都會區憑一己之力購屋，現實情況恐怕依然相當嚴峻。

據內政部不動產資訊平台統計，截止今年Q1六都的平均購屋總價分別為台北市2389.9萬元、新北市1503.3萬元、桃園市1226萬元、台中市1330.3萬元、台南市1154.3萬元、高雄市1142.6萬元。

若以自備款2成、房貸利率 2.5%、貸款年期30 年、採本息均攤方式試算，僅自備款就需準備約228~478萬元；而每月房貸還款金額更高達3.6～7.5萬元。

▲▼ 。（圖／中信房屋提供）

▲六都平均購屋總價、貸款金額試算。（圖／中信房屋提供）

中信房屋研展室副理莊思敏指出：「以月薪5萬元為例，若每月儲蓄2萬元作為購屋基金，想在都會區購屋，光是準備自備款就得花上相當漫長的時間，在台北市需長達20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即便在房價相對親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年。」

莊思敏進一步指出：「台灣房價長期呈現『大漲小回』的走勢，若參照過往趨勢推估，即使按原計劃持續儲蓄，也可能很難追上房價攀升的速度。」

此外，根據主計總處統計，近10年來消費者物價總指數從2016年9月的96.19上漲至今年9月的109.82，漲幅超過1成，在薪資成長有限、物價持續上揚的壓力下，小資族的購屋夢想恐怕會越來越遙遠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，另一項觀察數據指標為房價所得比，也就是中位數住宅價格/中位數家戶可支配所得，也就俗稱的「幾年不吃不喝，才能買房」，隨房價上漲、薪資跟不上，長年呈現上漲，據2025年數據3縣市超過10倍，包括北市15.8倍、新北13.4倍、台中12.2倍。

關鍵字：買房月薪房價買不起頭期款貸款中信房屋

