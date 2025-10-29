造價年增率創9年新低　信義：推升房價「故事已結束」

▲造價趨緩，前3季工程物價指數平均年增率僅剩下0.8%，寫下9年新低。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

造價趨緩，前3季工程物價指數平均年增率僅剩下0.8%，寫下9年新低。信義房屋專家表示，造價上漲再推升房市的故事應該已經結束，但短期內可能成本也難以下降。建商業者則表示，雖然原物料漲幅趨緩，但人力成本仍高，缺工狀況依舊。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

主計總處公布的營造工程物價指數，疫情後2021年平均年增率高達10.94%，2022年仍延續上漲，年增率達7.36%。隨急漲期過後，2023年營造工程物價指數平均年增率達1.74%，2024年則為1.99%。

今年前3季平均年增率僅剩下0.8%，對比2017年以來工程物價指數都在1.42~10.94%，今年年增率預估寫下9年來新低，反映過去推升房價的造價上揚因素已經消失，整體營造工程指數恢復穩定。

▲營造工程物價指數。單位：%。（圖／信義提供）

觀察細項統計，營造工程的材料類年增率連5個月呈現微幅下滑，不過營造工程的勞務類工資部分，年增率9月仍有1.74%，機具設備租金類的年增率今年仍超過2%，但已經趨緩現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「疫情後因為原物料上揚與工資上漲，帶動一波營建業的造價大幅上漲，成本的增加也十足反映在房價之上，到現在造價還是維持相對高檔，不過整體外在通膨等情勢都已經降溫。」

曾敬德坦言：「造價上漲再推升房市的故事應該已經結束，但短期內可能成本也難以下降，面對現在的僵局，開發商還是會想辦法突破僵局，或者延後推案看看外在環境有沒有變化，政策上有沒有鬆綁的可能。」

寶和建設副總陳威丞表示：「近期以來，原物料成本漲幅確實趨緩，不過人力成本還是讓建商業者相當頭痛，持續上漲，現在最基本的點工一天沒有2800元是發不到的，且雖然當前整體推案量低，但缺工的狀況仍相當嚴重。」

