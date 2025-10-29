【廣編】門面為地址外觀即名片　站出來就是中華大道風景線

▲橡樹建設在土地取得不易的西區門戶，打造建築「貴麗」。

圖、文／橡樹建設提供

台北雙子星繁花勝景，千億建設贏接西區國門榮華，橡樹建設在土地取得不易的西區門戶，打造一座不穿制服的建築「貴麗」，不只對坐首都心臟核心台北雙星，還有百年政經中心博愛特區。六鐵共構的台北車站、北門與周邊歷史建築為核心，台汽北站、舊市議會、中華郵政塔、北車E1、E2…等都更案，千億建設啟動西區國門巨大能量。

散步350米走進雙捷運西門站，「貴麗」近距收納含金量最高的兩條動脈捷運板南線與松山新店線，一站到北車，一線直抵雙北CBD，微距600米還有小南門站，雙捷運連線最佳宜居點。同時緊鄰百年古蹟西本願寺、西門紅樓，成為首都文化圈的都市廣場。散步950米就到台北植物園，8.2公頃自然森境，交織永遠經典的台北市中心綠金。

曾參與國際知名瑰麗飯店設計的建築師Edwin Lau，懷著國際星級飯店的設計靈光，捎來全球一線建築的美學氣場，在百年西區核心鐫鑄當代雕塑，上部臨摹瀑布波動起伏，並在轉角處階梯狀傾瀉而下，長條磚面使建築通透有序；下部基座微微向外展翼，如同山壁的岩石包裹流淌之飛瀑，把瑰麗酒店的建築美學帶進台灣，獻給台灣的建築封面。