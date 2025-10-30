ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

▲▼ 台中商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市公司登記家數達12萬家，年增率2.9%，平均每天新增近10家公司。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據經濟部統計，截至今年8月底，台中市公司登記家數達12萬家，年增率2.9%，平均每天新增近10家公司，展現強勁的創業動能。專家認為，台中市因高鐵經濟效應及企業南移趨勢，烏日區商辦需求大增，專家認為，目前商辦基本行情站穩4字頭，相對七期行情來說，大約僅半價，成為誘因。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市平均每天新增近10家公司，且隨著烏日高鐵特區的快速發展，該區域已成為台中第三大商辦聚落，接棒水湳與七期，形成「三核驅動」的商辦格局。

鄉林集團董事長賴正鎰指出：「烏日高鐵特區吸引了大量企業總部進駐，並帶動商辦市場結構性成長。台中市的地理優勢、人口紅利及鄰近縣市的消費實力，使其成為台灣製造業重鎮，吸引知識型、科技型與專業服務業的快速成長。」

近期，台中水湳經貿園區的國際會展中心試營運，首展「2025台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」成功吸引國內外商機。如志聖工業、友威科技、鴻勁精密等紛紛在台中設立總部或研發中心，進一步推動區域產業升級。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而看好烏日高鐵特區因交通便利及高鐵台中站的高運量，逐漸成為新興企業總部與商辦聚落。去年高鐵台中站進出站旅客超過2600萬人次，運量僅次於台北站。

看好台中商辦市場的潛力，在烏日區包含總太、登陽都有商辦作品，登陽建設業務經理王婷儀分析：「台中高鐵站結合高鐵、台鐵與捷運，再加上台74線與國1方便的交通網。不僅讓企業主和高階主管能夠迅速往返北中南三地，也讓台中在全台產業鏈中的流動性更為強大，因此吸引不少企業主青睞。」

▲▼ 台中商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看好台中商辦市場的潛力，在烏日區包含總太、登陽都有商辦作品。（圖／記者陳筱惠攝）

而核心戰區七期則有聯聚、國泰、興富發等建商紛紛布局，推出多元化的商辦產品，滿足企業需求。住商不動產中區執行協理賴萬指出：「烏日高鐵特區集中發展其實約10年時間，主要漲勢集中於高鐵特區，目前商辦基本行情站穩4字頭，相對七期行情來說，大約僅半價。」

賴正鎰表示：「台中擁有高性價比租金及完善生活機能，能串聯中科、竹科及南科產業供應鏈，隨著AI產業及半導體供應鏈南移，台中商辦市場在未來5年將迎來新一波成長，烏日高鐵特區有望成為台中最具潛力的黃金商圈與企業總部核心。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：台中商辦創業高鐵發展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

誠信經營與AI創新並進　東森房屋榮獲第79屆商人節「優良商號獎」榮耀

為推行商業道德及商場禮貌運動，臺北市商業會特舉辦「優良商號」選拔，今(29)日於台北市中油國光會議廳舉行第79屆商人節暨表揚大會頒獎典禮，東森房屋再度脫穎而出，榮獲「優良商號獎」殊榮，展現品牌長年深耕市場、堅持誠信服務與推動數位創新的成果。

1小時前

寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同行無奈：賣到沒朋友

在房市氛圍轉趨觀望時，擁有70餘子品牌的市場派建商寶佳機構，在各地開出「破壞價」搶市，觀察台中實價登錄，預售案買氣慘淡，但寶佳機構旗下不少個案卻逆勢開出不錯成績，不僅自住客會比較，也引得在地建商同樣關注。

1小時前

928北市唯一百億案　建商自曝：若去年賣「單價加20萬」

北市松山區預售房價差距大，單價從100~250萬元，市調指出八德路單價約在150萬元，近期陸續出現大型重建案，屬於松山中的「脫胎換骨區」。其中包括「杜拜藝術館」，建商透露，該案每坪開價153萬元，但若是去年市場順暢時推案，開價可到170萬元。

2小時前

台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

截至8月底台中市公司登記家數達12萬家，年增率2.9%，平均每天新增近10家公司，展現強勁的創業動能。專家認為，台中市因高鐵經濟效應及企業南移趨勢，烏日區商辦需求大增，專家認為，烏日商辦基本行情站穩4字頭，相對七期大約僅半價，成為誘因。

5小時前

央北指標案接待中心起火　建商：原計本周開賣

今（30日）新店央北重劃區一處接待中心起火，從現場第一手拍攝的照片、影片來看，火勢不小，消防單位迅速到場，據了解皆無人傷亡。

6小時前

淘寶沙發便宜有玄機？師傅一拆嚇壞「裡面竟貼符咒」

隨著電商平台普及，不少民眾看上淘寶、拼多多上的「爆款傢俱」，不僅款式時尚、價格又便宜，讓人忍不住下單。不過，房產創作者「高哥」近日就找專家拍片揭露。他訪問一間台中訂製沙發業者，直接拆開從淘寶購入的沙發，發現座墊下方木頭已經發霉，品牌執行長更直言：「有看過裡面貼著符咒的」

7小時前

鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍

大益鞋業集團去年爆出欠薪風波下，近期包含大益鞋業、林銘洲及其配偶名下不動產皆出現在法拍市場，包含位於台中市北屯區「銘珠園」私人莊園，該莊園佔地3852坪，底價12.5億元，也是2025年台中建物最貴法拍物件。

7小時前

總價免250萬！　桃園「超殺低總」案搶話題

高房價時代，北台灣仍有超低總價預售案。《住展雜誌》統計，今年截至10月實價揭露的最低總價案，有北市「伊寧橋寓」、新北「員邦徊」、桃園「福興豐藏II」，及新竹「遠揚居易II」，總價各為860萬元、675萬元、233萬元、559萬元，桃園新案最低250萬元有找。

7小時前

全台最大4245坪全聯掛招亮相　地上權標售冷清成強烈對比

近期地上權市場低迷，各地頻傳流標，但全聯在2021年就佈局干城重劃區的「地王級」標案，如今建物外觀完工、招牌上架，將以全台最大複合式旗艦店之姿登場，在市場上形成鮮明對比。對於開幕時間，全聯則回應目前規劃中，開幕時程仍未定。

10小時前

大江購物中心北側要蓋社宅　推年青族群共享房型

桃園市政府持續推動社會住宅政策，住宅發展處即日起辦理-中壢區「內壢段社宅統包工程案」公開閱覽，基地鄰近大江購物中心，預計興建250戶社宅，邀請業界先進對招標文件草案提出寶貴意見，共同充實、完備文件內容，預計11月底前正式公告上網招標。

19小時前

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘..

央北指標案接待中心起火　建商：..

三地集團私下釋地清單外流　副董..

全台最大4245坪全聯掛招亮相..

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒..

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二..

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃..

大江購物中心旁蓋社宅　推共享房..

總價免250萬！　桃園「超殺低..

淘寶沙發便宜有玄機？一拆「裡面..

ETtoday房產雲

最新新聞more

東森房屋榮獲第79屆商人節「優..

寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同..

928北市唯一百億案　建商自曝..

台台中每天誕生10家公司！　賴..

央北指標案接待中心起火　建商：..

淘寶沙發便宜有玄機？一拆「裡面..

鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘..

總價免250萬！　桃園「超殺低..

全台最大4245坪全聯掛招亮相..

大江購物中心旁蓋社宅　推共享房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366