台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

▲台中市公司登記家數達12萬家，年增率2.9%，平均每天新增近10家公司。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據經濟部統計，截至今年8月底，台中市公司登記家數達12萬家，年增率2.9%，平均每天新增近10家公司，展現強勁的創業動能。專家認為，台中市因高鐵經濟效應及企業南移趨勢，烏日區商辦需求大增，專家認為，目前商辦基本行情站穩4字頭，相對七期行情來說，大約僅半價，成為誘因。

台中市平均每天新增近10家公司，且隨著烏日高鐵特區的快速發展，該區域已成為台中第三大商辦聚落，接棒水湳與七期，形成「三核驅動」的商辦格局。

鄉林集團董事長賴正鎰指出：「烏日高鐵特區吸引了大量企業總部進駐，並帶動商辦市場結構性成長。台中市的地理優勢、人口紅利及鄰近縣市的消費實力，使其成為台灣製造業重鎮，吸引知識型、科技型與專業服務業的快速成長。」

近期，台中水湳經貿園區的國際會展中心試營運，首展「2025台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」成功吸引國內外商機。如志聖工業、友威科技、鴻勁精密等紛紛在台中設立總部或研發中心，進一步推動區域產業升級。

而看好烏日高鐵特區因交通便利及高鐵台中站的高運量，逐漸成為新興企業總部與商辦聚落。去年高鐵台中站進出站旅客超過2600萬人次，運量僅次於台北站。

看好台中商辦市場的潛力，在烏日區包含總太、登陽都有商辦作品，登陽建設業務經理王婷儀分析：「台中高鐵站結合高鐵、台鐵與捷運，再加上台74線與國1方便的交通網。不僅讓企業主和高階主管能夠迅速往返北中南三地，也讓台中在全台產業鏈中的流動性更為強大，因此吸引不少企業主青睞。」

▲看好台中商辦市場的潛力，在烏日區包含總太、登陽都有商辦作品。（圖／記者陳筱惠攝）



而核心戰區七期則有聯聚、國泰、興富發等建商紛紛布局，推出多元化的商辦產品，滿足企業需求。住商不動產中區執行協理賴萬指出：「烏日高鐵特區集中發展其實約10年時間，主要漲勢集中於高鐵特區，目前商辦基本行情站穩4字頭，相對七期行情來說，大約僅半價。」

賴正鎰表示：「台中擁有高性價比租金及完善生活機能，能串聯中科、竹科及南科產業供應鏈，隨著AI產業及半導體供應鏈南移，台中商辦市場在未來5年將迎來新一波成長，烏日高鐵特區有望成為台中最具潛力的黃金商圈與企業總部核心。」

