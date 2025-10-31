4.2億獵地行動！　永信建大股東「蠶食」一條路老透天

記者張雅雲／高雄報導

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，中山一路有3棟老透天，5月以2.3億元成交，創新興區今年以來成交價最貴紀錄，換算地價為172萬元。據查，新買家「永鑫投資」為永信建設大股東，這也是該買家事隔一年再度整合入手。

▲中山一路有3棟老透天，5月以2.3億元成交，創新興區今年以來成交價最貴紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄，5月正對中央公園的3棟屋齡約48~60年的老透天，位於中山路，一口氣全部賣掉，地坪合計133.7坪，總價高達2.3億元，換算土地單價為172萬元，買家就是永信建設大股東永鑫投資。

▲根據實登，永信關係人陸續從2022年入手中山一路老透天。（圖／記者張雅雲攝）

而這也不是永信關係人在該區首次獵地，根據實登，陸續從2022年入手中山一路1間屋齡59年透天，總價2087萬元，換算地價149.9萬元。去年6月在玉竹一街17巷內以1億300萬入手4間透天。

此次時隔一年永鑫再度出手掃入3間老透天，合計整合出土地238.9坪，總價4億2623.3萬元，地價平均為178.4萬元。永信相關人士透露，目前基地還在整合中，尚無規劃。

▲中央公園具綠地、捷運與生活機能等優勢。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆表示，中山路曾是高雄最具象徵性的門牌，但隨著城市發展北移，沿線不少老店面閒置，且多為50年以上老屋，具高度危老與都更誘因。

尤其中央公園周邊具大型公園景觀，近年掀起建商獵地潮，商5土地價格一路飆升，包括永信、興富發、茂德、富立等大型建商積極佈局，帶動區域行情不斷刷新。

交易時間 位置 地坪(坪) 建坪(坪) 總價(萬元) 地價(萬元/坪) 買家 2022/9 中山一路6-10號 13.9 19.2 2,087 149.9 陳姓自然人 2023/12 中山一路6-5號 13.9 19.2 2,226.4 159.9 永鑫投資 2024/4 玉竹一街17巷2弄5號 12.7 19.2 2,159.9 169.9 元康管理顧問 2024/5 玉竹一街31號 17.85 28.92 2,850 159.6 永鑫投資 2024/6 玉竹一街17巷2弄2號 64.7 76.9 10,300 159.1 永鑫投資 2025/6 中山一路8-1號 133.7 417.09 23,000 172 永鑫投資

▲永信及股東近年交易紀錄。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

最受矚目的莫過於永信建設大股東永碩投資，去年斥資16.6億元拿下中央公園首排五福三路與仁義街口約526.8坪土地，換算每坪單價高達315萬元，創高雄地價新高，並將周邊土地行情從原本的每坪220~250萬元，直接推升至「300萬俱樂部」。吳嘉隆分析，以此次永信入手的中央公園第一排店面來看，也算略低於區域行情。

台灣房屋站前特許加盟店陳揚智表示，土地市場熱度也反映在預售案上，中央公園具綠地、捷運與生活機能等優勢，若未來有豪宅規格新案進場，新案開價也要上看6字頭。

