往上蓋的！建案配「地上型停車場」他求問過來人　優缺點曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

大多數人買房，都希望配的是平面停車位。就有網友表示，近期看中的新建案採「往上蓋」的地上型停車場設計，並附上實際照片，想了解這種結構在颱風或大雨時是否會出現風險。信義房屋專家就表示，地上型停車場的最大的優勢在於安全與維護便利，不過由於屬開放式空間，須考量落塵、噪音及動物入侵等問題。

有網友在PTT的home-sale板請益「地上型停車場有什麼優缺點？」最近看了一個新建案，停車場是往上蓋的地上型那種，忍不住請教「地上型停車場」在住宅設計中的優缺點，他能想到的優點是通風，缺點則擔心下大雨或颱風時，整個停車場可能都遭殃。

看到貼文後，不少網友以自身經驗回覆，優點、缺點一一被點名，「優點成本低，缺點浪費空間」、「停車場的用途本身沒啥缺點，但隔牆少結構會比較脆弱，建築物頭重腳輕需要額外加強。最大的問題是如果樓高，地下室一樣得挖深」、「有開口可通風的停車場，通常落塵量會比較大！」「我家2F-B2都停車場，雨天會濺水，會有小動物跑進來，我看過貓、鳥、米奇。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德解釋，地上型停車場最大優勢，在於安全與維護便利，尤其在淹水風險高的區域，能有效降低車輛損害。不過，由於屬開放式空間，須考量落塵、噪音及動物入侵等問題。從建築角度看，若停車層佔用部分容積，將影響銷售坪效，因此多見於土地成本相對低或臨道路地帶的建案。