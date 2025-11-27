看中16坪預售屋！爸媽提1條件「才願意贊助」　網一面倒點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日看中台中海邊的兩房預售屋；然而，父母認為，至少要三房才住得舒適，同時強調「買三房他們才會贊助」，這讓他超苦惱，發文求問「未來3房高總價，會不會難脫手或難出租？」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，自己看上一間台中海邊的27坪預售屋，室內約16坪、二房；但父母親看過之後覺得，至少要買38坪的三房，整體生活空間才會舒適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步提到，爸媽考量的點包括：基本儲藏空間、偶爾朋友來家裡借宿，或是未來有小朋友，「然後還說買三房他們可以贊助，兩房就要自己負擔。」

原PO坦言，若買三房，有爸媽贊助一定比較輕鬆一點；不過他糾結的關鍵在於，不知高總價三房，未來是否會難脫手或難出租。

對此，網友們一面倒推薦三房，「建議三房兩衛，沒有的話...至少要兩房兩衛，三人以上就知道少一衛浴多可怕」、「三房有贊助，未來大換小還有餘錢。我選三房，而且室內16坪真的超級小」、「三房比較好脫手」、「真心覺得三房會好一點」、「一律建議三房起」、「若打算長久單身一人可二房，有伴侶建議三房含以上，三房加平面車位以後也會比較好賣」、「直接三房+1」。