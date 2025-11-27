月薪33K！她猶豫「住家裡 or 租屋」　網一面倒：只有前面比較痛苦

▲原PO相當猶豫要不要租屋。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少剛出社會的年輕人，都會面臨「要不要搬出去住」的兩難。近日就有一名女網友分享，自己畢業後回到家鄉工作，雖然住家裡能省錢，但與父母的相處卻讓她壓力很大，所以她就相當苦惱，不知道要不要租房。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「到底該不該租房」為標題發文表示，自己目前剛畢業，回到家鄉工作兩個月，月薪約3萬3000元。她說，她與父母關係本來就冷淡，大學租屋後，不僅自由，還因為和父母距離拉遠，而關係好轉。

不過，原PO回鄉工作後，不過住在家裡不到半年的時間，她又覺得壓力變大了，父母總會碎念，時常惡言相向。原PO提到，理性上，她知道租房會增加生活負擔，難以存錢，但感性上卻覺得搬出去後能更自在，也能多和男友相處。她目前通勤約20分鐘，若租屋則只需6、7分鐘車程，她現在實在很苦惱，不知道要不要租房。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跟家裡相處有問題的肯定是搬啊」、「租比較好」、「相信我，租下去海闊天空，但租金要抓一下，我個人不超過薪水20%」、「搬家吧！只有前面開銷比較痛苦一點，但若你沒有什麼債務，我覺得你好好規劃還是存得到錢的」。