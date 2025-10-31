法拍烏龍！　佳冬70坪老屋500萬開拍「查無門牌」

▲根據屏東地方法院公告，佳冬鄉有透天建物將於11月5日進行拍賣，登記地址竟在枋寮。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

屏東佳冬鄉出現一起「甲屋乙地」的法拍烏龍，根據屏東地方法院公告，佳冬鄉有透天建物11月5日進行拍賣，建物面積約70.2坪、底價500萬元，土地因屬共有持分並未列入拍賣。不過，外界最關注的不是土地，而是建物的登記地址竟在枋寮。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

根據屏東地方法院公告，該物件原定11月5日進行一拍，建物面積約70.2坪、底價500萬元，土地因屬共有持分並未列入拍賣，地址為「枋寮鄉中山路175-6號」，然而透過Google Maps查詢後，該處並無此門牌建物，對照地籍資料，建物實際坐落地應為佳冬鄉，形成「地址登記在枋寮、建物卻位於佳冬」的狀況。

致電屏東地院求證後確認為「法院公告登載錯誤」，表示因資料來源混淆而誤植枋寮地址，該物件近期已停拍，停拍原因為「建物門牌誤載。」屆時修正原始公告再重新拍賣。

▲該物件誤植枋寮地址，近期已停拍，停拍原因為「建物門牌誤載。（圖／翻攝自Google Maps）

透明房訊副總經理陳慧瑜指出，早期建築確實常出現地址與實際座落不一致的情況，尤其1981年前的老宅，許多屬「未保存登記」或無門牌的「黑戶」，在偏鄉地區更容易因借址登記、門牌未整編等因素導致地址混亂。

陳慧瑜說：「不過這次法院已確認純屬公告誤植，並非典型黑戶或甲屋乙地。」法院在查封或分割案件中確實會到現場勘驗，但若現場無門牌、資料過舊未更新，就容易因依賴當事人提供資訊而有落差，建議務必要確認現場位置、地籍範圍、登記狀態。

住商不動產高屏澎區協理林棋博分析，若建物本身為無保存登記的老屋，更應留意是否能申請門牌、是否能補辦登記以及是否涉及佔用他人土地等潛在風險。「這類疑似錯誤標示的法拍案，一定要主動向法院查證，以免本來就複雜的老屋問題再添變數。」

