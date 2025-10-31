陶朱隱園賣1戶「意義重大」　中工股價5天狂噴37%

▲中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，經過了5個交易日，中工股價天天漲，狂噴37%，其中前3天漲停板。專家表示，「陶朱隱園」賣掉1戶的意義重大，接下來可能就會開始第2戶、第3戶。

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，預計處分利益約1.18億元，至今經過了5天的交易日，中工股價天天上漲，大噴出37.6%。

觀察這5個交易日，前3日連續漲停板，且成交量明顯放大，最大量在第三日多達逾11萬張，而第5天今（31日）成交量稍為冷卻，降到約4.8萬張，也是近5日最小量，股價漲勢收斂，僅微幅上漲0.6%，收在15.35元。

▲中工（2515）股價5天上漲37.6%。（圖／翻攝自國泰APP）

法人表示：「過去中工受到京華城案影響，股價被低估了，事實上該公司體質穩健，手握大量公共營造工程，還有自建案貢獻營收，如今在陶朱隱園利多刺激下，股價也自然明顯反應。」

法人表示：「陶朱隱園賣掉1戶的意義重大，這真是一棟非常具有稀缺性的建案，賣掉1戶，接下來可能就會開始第2戶、第3戶。」

法人表示：「雖然股價短期漲多，就得小心，但若當陶朱隱園未來能持續銷售，甚至變得奇貨可居的時候，價格也可能調整，股價也還有推升空間。」

分析師丁彥鈞認為，雖然賣1戶「陶朱隱園」的實質獲利有限，但市場期待的是「有1，就比較容易有2」，此外也能改善公司財務結構，可回收資金、降低房屋稅、地價稅等成本壓力。

中工去年營收238.5億元、年增26%，創歷史新高；稅後淨利7.17億元、年增15%，每股純益（EPS）達0.47元，優於前年0.41元表現。

至於今年上半年，中工營收98.1億元、年增3%；稅後淨利2.7億元、年增6%，每股純益（EPS）達0.18元。而本次出售1戶「陶朱隱園」，處分利益1.18億元估計，依目前股本計算，估每股獲利貢獻約0.07元。

法人預估，中工工程營收大至與去年水準差不多，另外還有建案松山「碧硯閣 」Q3完工入帳，該案總銷近50億元，目前已銷售近8成，有望推升整體營收表現。

