外勞現買房潮？桃園房仲曝「集資買公寓」現況：在地人還在等崩盤

▲桃園房仲爆「外勞集資買老公寓」現象引熱議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

近期台灣房價雖稍有鬆動，但仍讓想買房的民眾下不了手，不過一名網友分享指出，他聽桃園的房仲說，越來越多東南亞外籍勞工開始買房，默默變成了屋主，反觀很多在地人嫌房價太貴、要等崩盤才買，讓他忍不住直呼「有點諷刺」。

該名網友在PTT房產板以「連外勞都開始買房了？」為題發文，表示最近跟房仲聊天，房仲說桃園這些年出現一個很有趣的現象，即「越來越多東南亞外籍勞工開始買房」。不少東南亞移工幾個朋友集資買下老公寓一起住，假日還會在家辦同鄉聚會。房仲說，他帶看過的幾組客人，存個幾年錢、加上貸款，就真的買下來成為屋主了，「反觀很多在地人嫌房價太貴、要等崩盤才買」，讓原PO直呼諷刺。

貼文一出不少網友認同「外勞其實很拚」，「勞壢市一堆新住民買房，人家不講蛋黃蛋白，直接下手」、「越南小吃店老闆娘住店裡，像極了30年前台灣人」、「有的新住民賺的比七成鄉民還多」、「集資的原因應該是滿多沒有身分的」、「認識一兩個越南人感覺都很拚很會做，自己創業賺很多」、「最近才知道大安區一堆外勞在看房...他們專挑公寓下手」；甚至有人打趣說，「外勞都買了，魯空還在等崩盤」。

但也有人質疑是房仲的話術，「外勞買房不符規定吧」、「能貸款的多半是新住民或外配」、「房仲講這種故事是想刺激市場」、「越南、印尼、緬甸籍外勞依法不能購屋，除非透過有台灣籍的朋友或配偶」、「外配才可能貸款買房，外勞貸不到，除非你說的是高級白領科技公司的外籍主管之類的」。

事實上，目前依照我國規定，外國人購屋不管是貸款，還是是否符合買房條件，都要經過許多程序，不是非常容易。