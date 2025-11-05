ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

憂宗廟景觀受損！首爾市府放寬「建築高度限制」　允許建142m高樓

▲被認定為世界遺產的宗廟，為朝鮮王朝與大韓帝國的重要文化資產。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

首爾市政府日前公布最新都更計畫，決定放寬位於世界文化遺產宗廟對面「世運第4區」建築高度限制，允許最高達142公尺的高樓興建。當地居民認為可望為停滯多年的重建計畫注入動能，但文化界與學者則憂心此舉將破壞宗廟的歷史景觀，讓南韓再度面臨文化遺產與都市開發衝突的老問題。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾市11月初公告「世運商家再整備促進地區及第4區再整備促進計畫變更案」，該區域建築高度將從原先的鐘路路段55公尺、清溪川路段71.9公尺，分別放寬至98.7公尺與141.9公尺。市府指出，該地自2004年被指定為都市環境整備區以來，因文化財審議多次卡關，計畫遲遲無法推進，這次調整是為了重啟都更動能，加快「從宗廟延伸至南山」的綠地生態軸開發。

然而，南韓國家遺產廳對此深表遺憾，強調宗廟作為韓國第一項列入聯合國教科文組織世界遺產的古蹟，具有「傑出普世價值」（OUV），任何高層樓開發都可能損及其歷史與視覺完整性。

國家遺產廳表示，首爾市在公告前並未依《世界遺產法》執行「世界遺產影響評估」（HIA），此舉違反聯合國教科文組織保護遺產的建議程序。該單位將研議後續對策，並與文化遺產委員會及聯合國教科文組織討論應對方向。

▲▼首爾市府推動針對世運第4區推動都更計畫，大幅放寬建築高度限制。（圖／首爾市府）

▲首爾市府推動針對世運第4區推動都更計畫，大幅放寬建築高度限制。（圖／首爾市府）

對此，首爾市府回應，世運4區距離宗廟約180公尺，已超出首爾市府所定「歷史文化環境保存區」100公尺的範圍，依法並非高度管制對象。市府強調，計畫設計時已擴大採用仰角（視覺角度）標準，以確保新建建築不會破壞宗廟的觀感與空間秩序。

首爾市府相關人員則表示，放寬限制是為了兼顧歷史保護與都市功能活化，「希望藉此恢復老舊市區的活力，並打造綠化與景觀共存的首爾都心」。

不過，學術界與文化界對此仍抱持高度警惕。專家指出，宗廟的歷史氛圍在於其靜謐與莊嚴的空間秩序，若周邊出現超過100公尺以上的高樓，將使其精神性與視覺完整性受到嚴重干擾。也有人警告，若宗廟視覺景觀被認定受損，恐將重演國際上「世界遺產遭到除名」的前例，如英國利物浦港區與奧地利維也納舊城區，皆因開發爭議被列為「瀕危世界遺產」。

憂宗廟景觀受損！首爾市府放寬「建築高度限制」　允許建142m高樓

