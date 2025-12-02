兩三年前還要800萬！台南30年中古屋「6字頭」他驚：降價了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者莊智勝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價高漲，許多人苦嘆買不起房。有網友表示，最近看到台南屋齡約30年的中古屋在降價，兩三年前開價普遍要800萬以上，最近卻陸續看到「7字頭甚至6開頭」的價格，直呼市場好像真的在降溫，連房仲態度也「不再那麼強勢」，話題引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「我覺得中古屋在降價了欸」，說他看到台南屋齡約30年、坪數25到30坪、含車位的物件，兩三年前開價普遍要800萬以上，最近卻陸續看到「7字頭甚至6開頭」的價格，直呼市場好像真的在降溫，連房仲態度也「不再那麼強勢」，「目前中古屋市場是不是不太好？」

貼文引發網友討論，也順勢開啟「到底該不該現在買」的老話題，「是啊，確實有降價」、「去年前年是漲太兇，現在回檔很正常。」也有網友笑回，「新的也會變中古屋啊XDDD」、「屋齡30年就是進入三字頭的階段」、「跌一點也正常，畢竟又更舊了嘛！」

也有人提醒中古屋屋齡偏高，「921前的建築法規不同，成本和安全性差很多」，建議購屋者要仔細評估。有人則認為，南部地區房市投資報酬低，自住可以、投資要慎重，「南高人口減少，短線操作很難賺。」更多留言則看得出觀望心態，「政府打房有成」、「限貸變長期政策，還會再降」、「等降息又會噴上去啦！」