開工倒數未見慶祝行情　台南捷運沿線房價10站跌6站

▲六都中唯一沒有捷運的台南，藍線終於拍板定案，市府目標2026年底動工，最快6年後迎來史上第一條捷運。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
六都中唯一沒有捷運的台南，藍線終於拍板定案，市府目標2026年底動工，最快6年後迎來史上第一條捷運。不過在捷運議題利多下，周邊房價卻意外不見慶祝行情，根據房仲統計，10站中有6站房價下跌，跌勢最明顯的是位於五王國小生活圈的B3站，年減約11.4%。
根據台灣房屋集團統計，台南捷運藍線10個站點周邊近一年房價，10站就有6站房價下跌，其中又以B3站的五王國小商圈跌勢最明顯，每坪單價從25.7萬元下修至22.8萬元，年減約1成，等於晚一年入手，平均每坪成交單價少付約3萬元。
其他像是被視為台南發展亮點的B4站平實重劃區，年減也達 7.3%，高居跌幅第2名；而鄰近台南高工的 B2站，則從每坪25.1萬元調整至23.8萬元，跌幅約 5.4%。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，藍線串連大橋重劃區、永康、東區至仁德等台南最強生活軸線，原本是市場最具增值期待的捷運沿線，但過去1年，買方思維明顯轉向「降低總價、拉高可貸成數」。以跌幅最深的B3站為例，去年新屋成交甚至曾站上5字頭，但今年5年內新屋交易量明顯萎縮，反倒是20年以上中古產品佔比大幅增加至8成，在產品組成改變下，也拉低整體均價。
|站別
|行政區
|站點商圈
|2024年(萬元/坪)
|2025年(萬元/坪)
|增減幅
|B8
|東區
|文化中心、巴克禮公園
|22.9
|25.4
|+10.7%
|B6
|東區
|台南關帝殿
|24.9
|25.5
|+2.5%
|B10
|仁德區
|仁德轉運站
|29.4
|29.5
|+0.4%
|B5
|東區
|南紡購物中心
|24.3
|24.4
|+0.1%
|B9
|東區
|虎尾寮
|27.2
|27.1
|-0.6%
|B1
|永康區
|大橋重劃區、奇美醫院
|24.4
|23.8
|-2.5%
|B7
|東區
|崇學國小
|27.5
|26.7
|-3.2%
|B2
|永康區
|台南高工
|25.1
|23.8
|-5.4%
|B4
|永康區、東區
|平實重劃區
|27.4
|25.4
|-7.3%
|B3
|永康區
|五王國小
|25.7
|22.8
|-11.4%
▲台南捷運藍線周邊近一年房價。資料來源：內政部實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）
不過捷運沿線房價並沒有全線下跌，統計顯示，有4站維持正成長，其中以東區文化中心生活圈B8站漲幅最高，近一年每坪均價從22.9萬元，上升至25.4萬元，年增10.7%，登上藍線「抗跌王」寶座。
住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清分析，B8站屬於文化中心生活圈，該區生活機能成熟，素地較少，新建案不多，區內有崇明國中、崇明國小2所明星學校，吸引不少家庭客群積極卡位明星學區。
然而區域新案供給相當有限，多分布在巴克禮公園附近，成交價即將衝上5字頭，周邊中古市場以屋齡25年的中古大樓為主，3房含車位產品總價約落在1000~1200萬元，屋主相當惜售帶動買家追價，拉高區域平均行情。
