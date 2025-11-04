開工倒數未見慶祝行情　台南捷運沿線房價10站跌6站

▲六都中唯一沒有捷運的台南，藍線終於拍板定案，市府目標2026年底動工，最快6年後迎來史上第一條捷運。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

六都中唯一沒有捷運的台南，藍線終於拍板定案，市府目標2026年底動工，最快6年後迎來史上第一條捷運。不過在捷運議題利多下，周邊房價卻意外不見慶祝行情，根據房仲統計，10站中有6站房價下跌，跌勢最明顯的是位於五王國小生活圈的B3站，年減約11.4%。

根據台灣房屋集團統計，台南捷運藍線10個站點周邊近一年房價，10站就有6站房價下跌，其中又以B3站的五王國小商圈跌勢最明顯，每坪單價從25.7萬元下修至22.8萬元，年減約1成，等於晚一年入手，平均每坪成交單價少付約3萬元。

其他像是被視為台南發展亮點的B4站平實重劃區，年減也達 7.3%，高居跌幅第2名；而鄰近台南高工的 B2站，則從每坪25.1萬元調整至23.8萬元，跌幅約 5.4%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，藍線串連大橋重劃區、永康、東區至仁德等台南最強生活軸線，原本是市場最具增值期待的捷運沿線，但過去1年，買方思維明顯轉向「降低總價、拉高可貸成數」。以跌幅最深的B3站為例，去年新屋成交甚至曾站上5字頭，但今年5年內新屋交易量明顯萎縮，反倒是20年以上中古產品佔比大幅增加至8成，在產品組成改變下，也拉低整體均價。

站別 行政區 站點商圈 2024年(萬元/坪) 2025年(萬元/坪) 增減幅 B8 東區 文化中心、巴克禮公園 22.9 25.4 +10.7% B6 東區 台南關帝殿 24.9 25.5 +2.5% B10 仁德區 仁德轉運站 29.4 29.5 +0.4% B5 東區 南紡購物中心 24.3 24.4 +0.1% B9 東區 虎尾寮 27.2 27.1 -0.6% B1 永康區 大橋重劃區、奇美醫院 24.4 23.8 -2.5% B7 東區 崇學國小 27.5 26.7 -3.2% B2 永康區 台南高工 25.1 23.8 -5.4% B4 永康區、東區 平實重劃區 27.4 25.4 -7.3% B3 永康區 五王國小 25.7 22.8 -11.4%

▲台南捷運藍線周邊近一年房價。資料來源：內政部實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

不過捷運沿線房價並沒有全線下跌，統計顯示，有4站維持正成長，其中以東區文化中心生活圈B8站漲幅最高，近一年每坪均價從22.9萬元，上升至25.4萬元，年增10.7%，登上藍線「抗跌王」寶座。

住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清分析，B8站屬於文化中心生活圈，該區生活機能成熟，素地較少，新建案不多，區內有崇明國中、崇明國小2所明星學校，吸引不少家庭客群積極卡位明星學區。

然而區域新案供給相當有限，多分布在巴克禮公園附近，成交價即將衝上5字頭，周邊中古市場以屋齡25年的中古大樓為主，3房含車位產品總價約落在1000~1200萬元，屋主相當惜售帶動買家追價，拉高區域平均行情。

