住1.2坪房間！醫師夫妻「退掉公寓」極簡斷捨離　衣服只有7件

▲醫生夫妻搬進診所內部的小房間，生活空間大約只有45平方英尺（約1.2坪）。（示意圖／VCG，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一對醫生夫妻奉行極簡斷捨離生活，放棄原本租住的小型公寓，在今年初搬進診所內部的小房間，生活空間大約只有45平方英尺（約1.2坪），就連衣服也只有7件。

星洲網、新海峽時報報導，36歲醫師阿米拉（Amirah Alieya Mohammad）與38歲丈夫莫哈末艾曼（Muhammad Aiman Salahuddin）宣稱，選擇極簡生活並非出於金錢考量，而是為了追求心理與情緒健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿米拉坦言，學生時期的她缺乏自信，為了證明自己很成功，砸大錢穿名牌衣服、拿昂貴包包，但心理健康卻是每況愈下，直到2017年接觸極簡主義後，才找到內心平靜。她還說披露，極簡生活讓她感到更加平靜，也能以更好的狀態照顧病人，不再因雜事感到困擾，與病患之間的互動也更愉快。

Walaupun hidup dalam ruang seluas 45 kaki persegi dan memiliki tujuh helai pakaian sahaja, seorang doktor serta suaminya kini berasa lebih tenang dan selesa dengan kehidupan sekarang.



Berita penuh: https://t.co/AGGxqSOe3a pic.twitter.com/CwqcXRkpaS — Berita Harian (@bharianmy) November 4, 2025

阿米拉也稱，在轉向極簡生活的過程中，最大挑戰是害怕跟不上潮流，放棄名牌以及各種昂貴物品。到了今年初，她與丈夫甚至直接搬出原本的小型單身公寓，住進診所的小房間內。

在生活細節上，阿米拉表示，她在生活各方面都貫徹極簡原則，除了衣服有7件，每種鞋子只保留一雙。至於極簡生活的秘訣，她稱要從小事情開始做起，「先清理不在穿的衣服，接著是頭巾、鞋子。當習慣丟棄不再需要的物品，這種習慣自然會融入生活」，並要有明確的動機才不會半途而廢。

阿米拉稱，在過上極簡生活之後，她在理財方面也有所獲益，成功存下應急金、儲蓄金，還做了部分小額投資，加上丈夫從單身時期就是一名極簡主義者，「這種生活方式對我們來說並不陌生，會一起持續改進生活，特別是在財務管理方面」。