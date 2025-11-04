房產在粿粿名下「離婚後怎分？」　律師曝關鍵時間點...自保方式曝

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，且房產在粿粿名下，帳戶也由對方控制。粿粿1日則透過影片自曝婚姻內情，提及房產由她付了八成頭期款，房貸也有六成以上是她負擔。離婚之後，房子掛自己名下，就穩了嗎？律師湯雅竣直言，「只要是婚後買的，通常會被認定為婚後財產，必須討論夫妻剩餘財產分配」。

粿粿1日透過影片表示，「這三年來，我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因？從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」接著透露家用部分，是由她負擔六至八成，至於房子，頭期款由她付了八成，平常六成以上的房貸也有她支付，所以才會登記在她名下。

若房子登記在一方名下，離婚時怎麼辦？律師湯雅竣在臉書上發文表示，很多人覺得房子掛自己名字就穩了、就有安全感，但實際上，只要房子是婚後買的，通常會被認定是婚後財產，要討論夫妻剩餘財產分配，比較常見的做法，是登記方付現金給另一方，也就是付一半，讓房子繼續歸自己所有；或者把房子賣掉，扣除債務後對分。

湯雅竣舉例，房子若登記在太太名下，現值1000萬元，而先生婚後財產為0元，太太最後要給先生500萬元現金，「不是分半間房子，而是分房子的『價值』500萬給先生。」不過，若買房時是用父母給的錢、婚前存款、繼承的財產，就不用分，但關鍵是要能夠提出證明。

湯雅竣接著指出，有些人會說，房子之所以會登記在對方名下，是因為岳父、岳母這樣要求，但「重點來了，如果沒有簽『借名登記契約』，就算貸款是你付，也可能被法院認為你是因為愛『贈與』給對方」。

也有人會問，如果房產共同登記，或者按照出資比例約定各自持分，是不是比要公平？湯雅竣對此直言，這看似公平，但實務上卻有不少坑，像是若要貸款，得要雙方同意，否則銀行較難審核通過；持分產權很難單獨處分，想要賣掉也只能賣掉自己那半，會難以脫手，「最後甚至感情決裂走到變價分割（法拍），真的很尷尬」。

如果房產登記在一人名下，其實也有能夠保障自己的方法。湯雅竣建議，可以簽署借名登記或夫妻財產協議，「白紙黑字寫清楚出資的比例、約定登記的一方不可以隨意處置房產，否則會有高額違約金等，並設定相關抵押權，甚至進行預告登記。」另也要要求保管權狀，「申請房貸或辦理過戶都會需要權狀，要求保管權狀，也可以讓自己更有保障」。

