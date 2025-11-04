香港3屍滅門血案凶宅求售　起標價逾4600萬

▲香港一間血案凶宅求售，起標價為1180萬港幣。（圖／翻攝自chungsen）

記者詹雅婷／綜合報導

香港43年前一樁滅門血案奪走3條人命，如今凶宅拍賣求售，起標價為1180萬港幣（約新台幣4687萬元），比銀行估價2100萬港幣低了逾四成。

▲這棟住宅室內空間寬敞，看起來新穎乾淨，還附裝修。（圖／翻攝自chungsen）

香港01報導，這棟住宅位在新界大埔康樂園，格局方正，且有花園，室內空間寬敞，能放得下大型L型沙發，看起來新穎乾淨，還附裝修。

▲凶宅起標價為1180萬港幣，比銀行估價2100萬港幣低了逾四成。（圖／翻攝自chungsen）

1982年三屍劫殺案 凶宅多次轉手

不過這棟住宅曾捲入1982年一宗震驚香港社會的三屍劫殺案，當年一名32歲泥水工潛入屋內洗劫遭撞見，他便殘忍殺害屋內的33歲女屋主、8歲女兒及4歲兒子，並把3人屍體放在儲物室以及浴室之中。嫌犯最終被逮捕，判處終身監禁。

在命案發生之後，這棟房屋曾多次轉手。2004年，買家以公司名義GOLDEN SEASON INVESTMENTS LIMITED購入這間房屋，當時售價為888萬港幣。

▼在命案發生之後，這棟房屋曾多次轉手。（圖／翻攝自chungsen）