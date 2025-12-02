ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

找租屋處「選離公司近 or 生活機能好」？　過來人給答案

▲▼雅房,租屋,房間。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲租屋會考慮哪些點？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人初入職場時，都會為租屋地點煩惱，究竟要選擇離公司近一點，還是生活機能好一點的地方？近日就有一名女網友表示，自己剛到竹科上班，正苦惱要住哪裡，不知道大家租屋時，會先考慮哪些點？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「大家租屋都會考慮哪些點」為標題發文表示，自己第一次到竹科工作，目前在猶豫要不要住金山街一帶，通勤大約6分鐘，這是可以接受的嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還有觀望寶山一帶，那邊距離較近、騎車只要2分鐘，但附近幾乎沒東西吃。原PO心想，以第一份工作來說，租屋處是不是還是要找近一點的才好？大家在找租屋處時，會考慮什麼點？

▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「機能的話，看你平常有沒有覓食、購物需求，不然一間超商、超市就很夠了。6分鐘通勤很近吧，一堆住很遠的」、「我自己是住金山街，當初住金山街是考量到離竹北高鐵比較近，目前還挺滿意的，不過等到租約到期，可能會考慮寶山的物件，如果可以走到公司就更好了」、「套房沒辦法煮的話，勸你不要住生活機能太差的地方。上班20分鐘內的地方最好都考慮一下，會多很多選擇」。

也有網友表示，「不推金山街，生活工作綁在一起很不舒服」、「有些地區蠻容易停水停電的，找房的時候要多注意一下」、「獨洗、垃圾間走道乾淨、代收、不淋雨的車位，是必須」。

關鍵字：租屋竹科Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

岳母借錢給女婿買房！婚姻破裂後想討回100萬　法官判免還

新竹一名曾姓婦人控訴，女婿葉男於民國99年買房時曾向她借貸100萬元，未料多年後葉男與女兒吳女關係生變，2人因此調解離婚，曾婦遂於111年寄發存證信函，要求葉男返還100萬元，然葉男卻置之不理，曾婦只好提告請求返還。新竹地院法官審理後，認為難以證明雙方有借貸關係之合意，因此駁回曾婦請求，判葉男免還。可上訴。

2小時前

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 實登首揭跌破3字頭

寶佳機構多年來都是全台推案量榜首，日前傳出在各地開出「破壞價」賣到沒朋友，高雄寶佳機構首度出現實質「降價第一槍」，最新案「佳鋐雄匯」位於仁武，1日首次揭露實登，首批19筆均價30.38萬元，最低達28.95萬元，罕見跌破3字頭，堪稱房價「回到2年前」。

4小時前

Q2全國房價連續走跌「交易量減3成」 2縣市微幅上漲

內政部近日發布2025年第2季全國住宅價格指數為148.65，較上季微跌0.26%。內政部表示，本季受央行持續實施選擇性信用管制及美國關稅政策等因素影響，導致市場不確定性上升，購屋者心態趨於觀望保守，交易動能偏弱。

4小時前

禁止買房轉賣！東京新建高層住宅首度禁止　違者恐遭建商沒收千萬

三井不動產住宅公司通知購屋者，若在交屋前進行轉售，將沒收數千萬日圓手付金，並解除契約。這是知名民間開發商首次明文禁止交屋前轉售

5小時前

年薪120萬買北市房「一人扛1100萬房貸」　全場勸退：太吃力

台北房價高，自備款動輒數百萬，普通受薪階級想要在台北買房確實很有挑戰，有網友表示，女主管年薪120萬，靠著工作15年的存款、投資，再加上家人支援，準備800萬頭期款，要購入大同區18坪新大樓兩房一廳，每年房貸須還45萬，他一聽直呼壓力太大了。對此，網友感嘆「120買新北舊公寓都很吃力了。」

5小時前

「台中幫」北上狂掃20萬坪　「桃園航空城」成最新獵地戰場

總開發面積達4564公頃的「桃園航空城計劃」即將邁入成果驗收期，全台開發業者與資金主積極卡位，各地開發商與傳產業也大舉北上，購地門檻動輒萬坪起跳，這股趨勢將成為繼新竹、竹北之後，「台中幫」的最新戰場。

5小時前

兩三年前還要800萬！台南30年中古屋「6字頭」他驚：降價了

房價高漲，許多人苦嘆買不起房。有網友表示，最近看到台南屋齡約30年的中古屋在降價，兩三年前開價普遍要800萬以上，最近卻陸續看到「7字頭甚至6開頭」的價格，直呼市場好像真的在降溫，連房仲態度也「不再那麼強勢」，話題引發討論。

5小時前

前3季獲利衰退　興富發：調整購地策略「跟著政策走」

興富發（2542）今（2日）舉行法說會，該公司雖然前3季營收僅143.72億元，但11、12月迎來交屋潮，並積極辦理交屋，且往後幾年每年完工量都在700億元以上。今日發言人廖昭雄接受訪問，說明集團的購地策略及對房市的看法。

6小時前

找租屋處「選離公司近 or 生活機能好」？　過來人給答案

不少人初入職場時，都會為租屋地點煩惱，究竟要選擇離公司近一點，還是生活機能好一點的地方？近日就有一名女網友表示，自己剛到竹科上班，正苦惱要住哪裡，不知道大家租屋時，會先考慮哪些點？貼文曝光後，引起討論。

6小時前

房仲單月零成交「還要付千元帶看費」　悲喊：不做了！

全台房市買氣冷颼颼，高雄有房仲店頭「整個月零成交」，只成交1件租件，獲利本就微薄，如今還得面臨「帶看還要付錢」的窘境，據了解，高雄社區租賃、買賣帶看費200~1000元都有，讓第一線仲介苦嘆：「都賺不到錢了，還要花錢帶看，不如不要做了。

8小時前

周華健:齊姐原來那麼平易近人　齊豫自嘲「會從上面慢慢飄下來」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／板橋星聚點「天價租金復活」..

老屋翻新有補助！最高每棟最高9..

西門町女僕酒吧短命撤出　房東月..

雙11最狂購物車！　神秘板橋人..

高雄陳家出手救商圈！美奇萊舊址..

電子鍋內鍋「出現4狀況」快換掉..

「拉鍊大王」斜槓做鋁窗　橫掃全..

批踢踢：信貸利率比房貸低　內行..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

彰化10戶爛尾透天「底價1.1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

岳母借錢給女婿買房！婚姻破裂後..

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 ..

Q2全國房價連續走跌「交易量減..

日新建高層住宅禁買房轉賣　違者..

年薪120萬買北市房「一人扛1..

「台中幫」北上狂掃20萬坪　「..

台南30年中古屋「6字頭」　他..

前3季獲利衰退　興富發：調整購..

租屋選離公司近or生活機能好？..

房仲單月零成交「還要付千元帶看..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366