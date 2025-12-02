找租屋處「選離公司近 or 生活機能好」？　過來人給答案

▲租屋會考慮哪些點？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人初入職場時，都會為租屋地點煩惱，究竟要選擇離公司近一點，還是生活機能好一點的地方？近日就有一名女網友表示，自己剛到竹科上班，正苦惱要住哪裡，不知道大家租屋時，會先考慮哪些點？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「大家租屋都會考慮哪些點」為標題發文表示，自己第一次到竹科工作，目前在猶豫要不要住金山街一帶，通勤大約6分鐘，這是可以接受的嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還有觀望寶山一帶，那邊距離較近、騎車只要2分鐘，但附近幾乎沒東西吃。原PO心想，以第一份工作來說，租屋處是不是還是要找近一點的才好？大家在找租屋處時，會考慮什麼點？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「機能的話，看你平常有沒有覓食、購物需求，不然一間超商、超市就很夠了。6分鐘通勤很近吧，一堆住很遠的」、「我自己是住金山街，當初住金山街是考量到離竹北高鐵比較近，目前還挺滿意的，不過等到租約到期，可能會考慮寶山的物件，如果可以走到公司就更好了」、「套房沒辦法煮的話，勸你不要住生活機能太差的地方。上班20分鐘內的地方最好都考慮一下，會多很多選擇」。

也有網友表示，「不推金山街，生活工作綁在一起很不舒服」、「有些地區蠻容易停水停電的，找房的時候要多注意一下」、「獨洗、垃圾間走道乾淨、代收、不淋雨的車位，是必須」。