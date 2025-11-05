「小沈不是省油的燈」　分析師指寶佳吞中工有難度

▲中華工程（2515）日前公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，如今碰上經營權之爭。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中華工程（2515）賣掉1戶「陶朱隱園」後，經營權之爭浮上檯面開打，寶佳人馬取得中工11.8%股權，而分析師推估沈慶京人馬握有約15~20%股權。對於寶佳能否成功入主中工，專家的看法不一，有人認為寶佳大有機會，也有人認為沈慶京將獲勝。

中華工程（2515）10月23日前公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，股價出量大漲，短短幾日就上漲4成，原來幕後就是寶佳集團大量買股。

中工在本月3、4日率先表示，批寶佳以「禿鷹掠奪方式」短時間內大量取得本公司股權，耗資20億元以上大量買進中工股票，並指寶佳趁火打劫。

隨後4日傍晚，寶佳旗下華建公告取得股分之併購目的，直球對決，雙方經營權之爭正式開打。寶佳透過15名法人、自然人持有中工股票181,316,000股，總計持股比例約11.8%。

分析師丁彥鈞表示：「威京集團主席沈慶京捲入京華城風波，旗下事業體處於一個比較低迷的狀態，對寶佳來說是個發動攻擊的好時機，但最終寶佳成功入主中工、甚至中石化的可能性較低。」

丁彥鈞表示：「沈慶京雖然陷入司法風波，但還是頗具財力，且為人非常講義氣，政商界好友眾多，如今遇到經營權危機，大家會跳出來挺他，屆時寶佳在收購同意書也很可能碰壁。」

丁彥鈞指出：「據最新一次中工揭露的資料，中工最大股東中石化持有10.74%，推估沈慶京人馬持有中工股權應達15~20%，還是比寶佳人馬多。」

▲據去年中工年報顯示，中石化持有中工10.74%。（圖／翻攝自中工）

不過，財經專家徐嶔煌認為：「寶佳成功入主中工的可能性高。」他表示：「寶佳資金非常雄厚，且過去就有非常多併購經驗，擁財務、法律專業人士協助，且中工為傳產公司，相對比金融業來說主管機關的干涉程度較低。」

徐嶔煌表示：「寶佳為全台規模最大的建商，推案量年年居冠，從2014年到現在房地產也歷經了10年大多頭，現金滿手，如今房市交易量縮，寶佳也可能希望順勢多元布局，朝向營造、公共工程，而中工作為老牌企業，最近又遇上司法紛擾，自然成為最合適標的，此外中工、中石化還有大批的房屋及土地資產價值。」

事實上，寶佳已取得經營權並成功入主的上市櫃公司，包括櫻花建設、皇普建設、大華建設等公司。以大華建設來說，原本是由國產林家主導，握有大安區、大同區都更案，眼看即將進入收成階段，後來被寶佳盯上，企圖撿現成，2020年寶佳正式入主，經營風格也轉變成全台買地推案的建商。

