ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「小沈不是省油的燈」　分析師指寶佳吞中工有難度

▲▼陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華工程（2515）日前公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，如今碰上經營權之爭。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中華工程（2515）賣掉1戶「陶朱隱園」後，經營權之爭浮上檯面開打，寶佳人馬取得中工11.8%股權，而分析師推估沈慶京人馬握有約15~20%股權。對於寶佳能否成功入主中工，專家的看法不一，有人認為寶佳大有機會，也有人認為沈慶京將獲勝。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華工程（2515）10月23日前公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，股價出量大漲，短短幾日就上漲4成，原來幕後就是寶佳集團大量買股。

中工在本月3、4日率先表示，批寶佳以「禿鷹掠奪方式」短時間內大量取得本公司股權，耗資20億元以上大量買進中工股票，並指寶佳趁火打劫。

隨後4日傍晚，寶佳旗下華建公告取得股分之併購目的，直球對決，雙方經營權之爭正式開打。寶佳透過15名法人、自然人持有中工股票181,316,000股，總計持股比例約11.8%。

分析師丁彥鈞表示：「威京集團主席沈慶京捲入京華城風波，旗下事業體處於一個比較低迷的狀態，對寶佳來說是個發動攻擊的好時機，但最終寶佳成功入主中工、甚至中石化的可能性較低。」

丁彥鈞表示：「沈慶京雖然陷入司法風波，但還是頗具財力，且為人非常講義氣，政商界好友眾多，如今遇到經營權危機，大家會跳出來挺他，屆時寶佳在收購同意書也很可能碰壁。」

丁彥鈞指出：「據最新一次中工揭露的資料，中工最大股東中石化持有10.74%，推估沈慶京人馬持有中工股權應達15~20%，還是比寶佳人馬多。」

▲▼ 。（表／翻攝自中工）

▲據去年中工年報顯示，中石化持有中工10.74%。（圖／翻攝自中工）

不過，財經專家徐嶔煌認為：「寶佳成功入主中工的可能性高。」他表示：「寶佳資金非常雄厚，且過去就有非常多併購經驗，擁財務、法律專業人士協助，且中工為傳產公司，相對比金融業來說主管機關的干涉程度較低。」

徐嶔煌表示：「寶佳為全台規模最大的建商，推案量年年居冠，從2014年到現在房地產也歷經了10年大多頭，現金滿手，如今房市交易量縮，寶佳也可能希望順勢多元布局，朝向營造、公共工程，而中工作為老牌企業，最近又遇上司法紛擾，自然成為最合適標的，此外中工、中石化還有大批的房屋及土地資產價值。」

事實上，寶佳已取得經營權並成功入主的上市櫃公司，包括櫻花建設、皇普建設、大華建設等公司。以大華建設來說，原本是由國產林家主導，握有大安區、大同區都更案，眼看即將進入收成階段，後來被寶佳盯上，企圖撿現成，2020年寶佳正式入主，經營風格也轉變成全台買地推案的建商。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：中工中華工程經營權寶佳股權分析師丁彥鈞徐嶔煌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

近期展露企圖心的寶佳機構，以15法人、自然人名義，迅雷不及掩耳買進中華工程（2515）股票，合計持股已超過10%。業內人士分析，從寶佳機構76間子弟兵，2025年獵地僅個位數來看，已知檯面上獵地，北中南合計僅4塊，總價不到60億元。

26分鐘前

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

新北市公辦更新號稱產權最複雜、最具規模的永和大陳都市更新案再度迎來好消息，永和大陳單元7於23日審議通過，為永和大陳都更重建拼圖再下一城。

36分鐘前

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪

寶佳資產團隊近年積極透過價值投資佈局上市公司版圖，鎖定中華工程（2515），一舉成為大股東。寶佳機構副董事長林家宏表示，股東行動主義並非「介入鬥爭」，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利，這比喊口號、發宣言更實在！」

1小時前

民生社區生活圈珍稀新案　鳴森大苑坐落核心靜巷

台北蛋黃區寸土寸金的精華地段，一直是購屋族群心中的理想住所，其中，民生社區生活圈更是無數人嚮往的宜居圈，這一區不同於其他區域頻繁的都市更新與大型開發，民生社區生活圈始終保持著難得的寧靜。

1小時前

五星飯店改建大戰！　「西華璞園」每坪224.7萬超車「國賓皇琚」

西華飯店危老改建案「西華璞園」首批實登出爐，最高單價飆224.7萬元，價碼超過中山北路二段國賓飯店改建案「國賓皇琚」的217.9萬元。信義房屋專家表示，北市近年有許多飯店改建，著眼「蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。」

2小時前

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房「不敢出國」假日還要兼職！慘況曝

在高房價與經濟壓力的雙重夾擊下，這段經歷猶如現代都市裡的房市縮影，一對夫妻年收約100萬元，認為結了婚就是要買房，靠著家裡贊助的500萬頭期款，買了一間1900萬的房子，開始40年的貸款地獄，夫妻倆本來熱愛旅行，買了房後不僅不敢出遊，連小孩都不敢生，假日還得兼職賺外快。

2小時前

南港內科通勤太硬！「青埔林口族」吐真實心聲：每天3hrs起跳

南港、內科是北部知名科技重鎮，不少上班族每天都在通勤戰場打滾。就有網友好奇發問，「在南港內科上班的人，真的會買在青埔或林口嗎？」他認為就算搭高鐵，門到門加上緩衝也要1小時以上，但近來青埔、林口卻成了房市新寵，懷疑是「房價還不高」的關係，貼文引發熱烈討論。

3小時前

住在國道旁邊「會不會很吵？」　過來人曝另1問題：比吵還有感

買房之前，除了價格，通常也會考慮周遭環境。近日就有網友發文拋問，如果住在國道旁邊，雖然交通會更方便，但生活品質是否會下降呢？會不會被吵醒？貼文曝光後，就有網友點出另個問題。

3小時前

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

老台南人都知道的「古都大舞廳」位於安平，上半年無預警歇業，根據實登顯示，該舞廳9月迎來大咖新租客，由寶雅以每月52.5萬元承租，租期為12年，已在徵才網站徵才，創下今年安平租金次高紀錄。

3小時前

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，隨著仁武交通建設日益完善、重大建設到位，房價又相對親民，人口持續攀升，9月人口首度突破10萬大關，其中八卦里人口多到，將被分拆為八卦里與八德里，就有準買家疑惑，「仁武現在該買哪一區？」

3小時前

當你直播連線到始源 但0人相信你...

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

20年屋翻新「報價300萬」他..

史上最複雜都更案再傳新進度　首..

100%同意還拖2年！　內行揭..

新青安買1900萬房！年收近1..

「小沈不是省油的燈」　分析師指..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

存400萬想自己買房「男友提1..

新竹男欠繳336萬神隱！爸留的..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

神仙也落難　「守護地方47年」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指..

產權最複雜都更案通過　永和大陳..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

鳴森大苑坐落核心靜巷

五星飯店改建大戰！　「西華璞園..

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房..

南港內科通勤太硬！「青埔林口族..

住在國道旁邊「會很吵？」　網曝..

粉紅招牌接手「安平年代感地標」..

「仁武勇者」變先知？　人口破1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366