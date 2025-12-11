同一間房3年後「竟降了200萬」他震驚！內行曝原因：很合理

▲房價降了。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

前幾年房價居高不下，民眾擔心愈等愈貴，搶著上車購屋，沒想到去年限貸後買氣暴跌，近期更頻傳建商釋出降價訊息。就有網友指出，有間在台南屋齡30年的中古屋，兩年前開價約800萬元，但現在居然已經跌到6字頭。對此，網友認為地段才是最重要的，「會增值是土地，要選地段好的。」

原PO在PTT發文，「中古屋在降價了欸」，發現台南中古屋市場出現明顯轉變，過去三年看了屋齡30年、含車位、室內含附屬空間約25至30坪的物件，開價落在800萬元以上，但近期市場上出現越來越多「7字頭」甚至「6字頭」的開價。

原PO也驚呼，現在房仲的態度也沒有以往強勢，好奇「目前中古屋市場是不是不太好？」

貼文曝光，網友認為合理，「過了三年又更舊了，變便宜不是很正常嗎？」「屋齡30年，他進入三字頭了」、「30年的房子這價錢不是很正常嗎？甚至還是有些偏貴，去年前年是漲太兇了，那才是不正常的，現在可以慢慢看房出價看看了」、「我覺得還會繼續降」。

不過也有人指出，「台南很大且平地多，但市區很小，要買市區才保值」、「地段好的才不會降，而且依然搶手」、「喜歡的地點都沒降也沒用，通常你喜歡的也會有一票人喜歡」、「感覺南高兩都的人會越來越少，自住OK，投資就算了」。