頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

▲頂加違建又作套房出租，新北市府強制拆除逾300件 。（圖／新北市府工務局）

記者陳致平／台北報導

新北市拆除違建不停歇！新北違章建築拆除大隊表示，頂樓加蓋隔成多間套房、雅房並出租牟利，不僅違法，損害公共利益，更潛藏高密度居住的公安風險，列為優先強制執行拆除對象，統計今年到9月為止，新北市已改善超過300件違建案例。

新北工務局長馮兆麟強調，為維護市民居住安全，會持續嚴查套雅房違建，防止釀成公安意外。「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自2020年8月發布實施以來，已強制拆除70件、向違建人收取拆除費用逾8百萬元，凡違建符合影響公安、環境衛生等情形，將執行強拆並收費，提醒民眾勿有搭蓋違建並出租牟利的僥倖心態。

以近期強制拆除新莊瓊林路及板橋光正街2處頂加違建為例，違建人在內部隔成多間套房出租，嚴重影響居住安全，因此拆除大隊於10月中依法強制拆除完畢，並向屋主收取拆除費用合計約8萬元。

▲拆除大隊提醒，頂加違建套房因人員進出複雜，屬營利行為，如遇到火災、地震或消防設施不完備存在著高公安風險。（圖／新北市府工務局）

拆除大隊指出，屋主擅自增設多電錶格局、改以套房且出租牟利，經2次函文通知違建人出席勘查，若涉及規避檢查與拒不見面者，將依違反建築法第77條、第91條處其6至30萬元等罰鍰限期改善，倘仍拒不改善者，得連續處罰。

拆除大隊進一步表示，頂加違建套房因人員進出複雜，屬營利行為，如遇到火災、地震或消防設施不完備，就存在著高公安風險，進而嚴重影響居住安全。為降低有公安疑慮違建，自2015年至今已拆除或改善超過3,500餘件。未來將持續加強稽查。