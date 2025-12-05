新家快裝修好了！公婆突提「1要求」老公喊完蛋　網一面倒：請拒絕

▲小叔想借住家裡幾個月。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人新婚後，都期待能擁有屬於兩人的小天地，但若家人臨時提出「借住」的要求，又該怎麼辦？近日就有一名女網友表示，公婆突然通知，叫夫妻倆要讓老公的弟弟借住幾個月，這種情況大家會答應嗎？拒絕會不會破壞婆媳關係？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「老公弟弟來家裡借住幾個月」為標題發文表示，她與老公今年剛結婚，娘家給了一間房子並幫忙裝修、添購家具，但為了不讓他們覺得太輕鬆，仍收了約市場價三分之一的租金。

不過原PO透露，在房子快裝修好之際，公婆就突然通知，想讓老公的弟弟借住兩週。她當下雖基於家人情份答應，但卻在隔天得知，對方其實打算借住四到五個月「起」。

原PO說，她和老公一直很期待婚後可以有兩人的空間，所以老公得知當下，也心想「完蛋了」。而現在的狀況，就讓原PO想知道，大家會答應嗎？拒絕會不會破壞婆媳關係？

貼文曝光後，底下網友一面倒表示，「我會拒絕。4～5個月時間不短，答應之後心裡的疙瘩，不會比拒絕來得少。而且，我相信不會只有一次」、「請直接拒絕，黑化就黑化，婆婆不爽，老公擋，更何況你們都還沒入住，憑什麼外人就可以先進去睡？完全不合理」、「直接拒絕啊，是娘家給的房又不是婆家，直接說娘家長輩說沒辦法」、「他們都不擔心提這種無恥要求會破壞關係了，你有什麼好擔心的？讓老公自己去拒絕」。