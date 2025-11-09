潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：對面4樓廠房變摩天塔

記者陳筱惠／台中報導

位於台中潭子區的大型造鎮案，目前甫交屋，當時以超大基地約7000坪在預售分四期開發，當時對面空地就已知為全球第二大自行車零組件製造商愛爾蘭商速聯（SRAM）集團新廠基地，豈料新廠興建中，原本4樓高的建照，卻沒想到完工後為總樓高38.7公尺的4層樓建物。高聳建築，更被網友稱潭子版「黑部立山」。

▲愛爾蘭商速聯新廠工廠4樓高的建照，完工後高度逼近隔壁大樓15樓，讓該路段被網友稱潭子版「黑部立山」。（圖／記者陳筱惠攝）

新廠變身「科技巨艦」，住戶視野變數始料未及。經查，愛爾蘭商速聯（SRAM）集團新廠基地的總占地面積約為3.2萬坪。未來會以製造工廠、倉庫及開發中心3大主軸，打造為一個完整的供應鏈核心。

產業進駐是利多消息，但住戶表示：「原本以為工業區建物高度有限，加上當初都說是4樓，誰知道是總樓高38.7公尺的4層樓廠房，從陽台看過去，完全被擋住，沒有被騙，但有被擺了一道的感覺。」也有住戶認為：「視野會變是知道的事，房價長期是利多」。

經查建照資料，該建物確實規劃4層，但總樓高38.7公尺，換算下來，等同一般集合住宅約13層樓的高度。

這也引發了不少人議論，買預售屋時隔壁是「空地」要多加注意，21世紀不動產資深經理沈政興就說：「也曾遇過重劃區小地主自地自建，住了1~2年後，前後都蓋起大樓，夾在中間的小透天還要面臨壁刀的風險，就顯得相當無助。」

對於此案例，沈政興分析：「已購戶確實會有傻眼的心態，但實際上以潭子區來說，廠房土地使用分區確實為工業用地，且在預售之時就已有興建計劃，其實說真的『有好有壞』。」

▲愛爾蘭商速聯（SRAM）集團新廠基地的總占地面積約為 3.2萬坪，量體相當龐大。（圖／記者陳筱惠攝）

沈政興說：「該社區離潭子加工區、74號都不會太遠，以周遭環境來說沒有太大問題，就是棟距、視野的問題。」

是否會影響房價？沈政興認為：「短期會有衝擊，但該廠為世界等級的大廠，其實也會帶進就業人口與租屋需求，加上社區為大型造鎮，公設完整且豐富，目前看房價影響不大，未來應該不至於到太嚴峻。」

