台積電嘉義招募最終場來了　在地狂改1產品格局賺3%報酬率

▲嘉義科學園區位於嘉義縣市交界的嘉義高鐵特區，被視為嘉義衝刺半導體產業重要據點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義科學園區開發進度加速，最受矚目的台積電嘉義先進封裝廠，預計11月展開機台裝機，近期台積電也釋出技術員大量名額，22日將舉行招募最終場，引來地方積極備戰「台積生活圈」。

嘉義科學園區位於嘉義縣市交界的嘉義高鐵特區，被視為嘉義衝刺半導體產業重要據點。嘉義縣長翁章梁在市政質詢時透露，嘉科基礎設施預計2026年底完工，台積電嘉義先進封裝廠1廠預計11月裝機，且嘉科2期園區擴建案已獲核定，台積電將在22日舉辦技術員招募最終場，引發在地人關注。

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店東江智玄表示，嘉科規模擴大，加上台積電先進封裝量產時間明確，區域將迎來一波中長期就業與人口移入潮，「技術員、設備商、周邊供應鏈都會陸續卡位」。

▲透天屋主看準台積電員工的「承租」需求，直接將整棟透天隔成套房出租。（示意圖／記者張雅雲攝）

隨著廠區陸續啟用，「最先受惠的並不是嘉義市中心」，反而是距離較近的太保、朴子，因為員工首波居住需求以「就近」為優先考量，帶動區域租金與中古透天成交量先「熱起來」。

江智玄表示，目前太保、朴子不少透天屋主不再單純自住，反倒是看準台積電員工的「承租」需求，直接將整棟透天隔成套房出租，1棟隔成3~4房的透天，整棟月租金可落在3.3萬~4萬元，由於「租金報酬率明顯拉高」，中古透天買氣反倒比大樓更旺，總價約1500萬元上下，換算投報率也有3%。

