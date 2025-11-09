「三井OUTLET台南」2期開幕倒數　周邊新案5年1→5字頭

▲「MITSUI OUTLET PARK 台南」2期積極施工中，預計明年春季開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「MITSUI OUTLET PARK 台南」進駐歸仁以來，已成當地商業引擎，吸引大量消費與觀光人潮，2期積極施工中，預計明年春季開幕，未來還有南科擴區、沙崙智慧綠能科學城等利多齊發，形成就業人口帶動居住需求的生活圈，連三井都與建商攜手推出新案。

「MITSUI OUTLET PARK 台南」為三井不動產集團在台投資開發的第3座OUTLET 商業設施，進駐台南高鐵特區以來，帶動生活、消費與觀光人潮。外界關注的2期目前正施工中，台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋表示，將於明年的春季開幕，他並深信商業與住宅間將產生強大的共伴效應，並且能夠進一步的提升區域的整體價值。

▲今年 3 月 AMD 正式進駐沙崙科學城設立研發中心。（圖／記者張雅雲攝）

華友聯集團董事長陸炤廷指出，區域重大建設正輪番到位，包括沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、台南會展中心已完工，未來還有南科擴區等，皆為高科技及研發能量核心節點；今年3月AMD也正式進駐沙崙科學城設立研發中心，外界也持續關注台積電有望落腳南科擴區，推升通勤與居住需求同步增長，區域能見度愈來愈高。

▲華友聯與台灣三井不動產攜手，7日在台南歸仁區武東段動土。（圖／記者張雅雲攝）

根據實價登錄，近5年歸仁房市呈現穩定成長，海悅廣告主任李宏鳴表示，高鐵特區5年前從「國家強棒」開賣以來，至今已有16個新案完銷，從單價18萬元開賣，至今，該區 「達麗世界仁」最高成交單價已站上每坪 54.1 萬元，主力落在4字頭，5年來房價已從1字頭挺進5字頭。

李宏鳴指出，過去外界對高鐵特區的印象多為預備型新市鎮，但隨機能逐漸成形，自住與返鄉就業人口明顯提升，成為以就業機會帶動居住需求的新重劃區。

項目 台南高鐵特區小檔案 範圍 北至歸仁一路，東至高發三路，南至大武路二段及大武路一段，西至中正南路二段 面積 約300公頃 商業發展 MITSUI OUTLET PARK 台南1、2期 建設利多 沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、南科擴區、台南會展中心、AMD進駐等 完銷案量 16案 主力房價 4字頭

▲台南高鐵特區小檔案。（ETtoday製表）

除了科技業積極插旗，三井不動產不僅作為商場經營者，如今也進行住宅開發，與華友聯攜手推出新案。陸炤廷表示，華友聯集團在歸仁高鐵周邊積極布局，還有7000多坪土地庫存，與三井不動產攜手合作的台南新案，基地面積約2200 坪，規劃2棟 21、22 層大樓，坪數約20~50坪，總銷約50億元，預計明年底銷售，屆時外界預估開價也要站上5字頭。

