林森北路環境亂　為孩買「7000萬天母宅」！一票曝致命傷：很辛苦

▲原PO想給小孩單純優良的生活環境。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

很多夫妻買房會優先考量學區、教育資源、居民素質等等，想給孩子一個完美的成長環境，一名爸爸就指出，幾年前在台北中山區林森北路附近購房，地段方便也離公司近，但有了小孩之後，想轉而住在環境單純、學區優良的天母區，但搬過去通勤時間則會變長。對此，信義房屋專家建議，要先想好小孩的規劃。

原PO在PTT發文，幾年前以約5000萬元在台北市中山區購入一間新大樓，室內空間約27坪，地段方便生活機能也不錯，且夫妻倆都在信義區上班，離公司非常近，但緊鄰林森北路，周邊環境較為複雜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，現在婚後生了小孩，考慮是否要搬離林森北路一帶，到生活較單純的天母區居住，換更大的房子，預算也考慮提升到7000萬元。不過，夫妻倆每日的通勤時間則會大幅增加，他因此猶豫，「考慮到通勤和生活方便性，多花2000萬換到天母值得嗎？」

貼文曝光，網友紛紛勸退，「學區送私立的就好了，至於周邊環境沒什麼差別」、「你還要通勤信義區，那你住天母完全不適合，天母是給喜歡整天窩在天母的家庭住最適合」、「天母交通真的太不ok了，有家庭的別浪費時間在通勤上」、「如果你要正常時間上下班的話，天母到信義稍微辛苦」。

也有網友建議大直區的房子，「大直交通贏天母太多了」、「天母已經沒有往日榮景，外國人也變少了，往大直或送私校、出國唸書可能還比較有意義」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林森北路附近雖然比較複雜，但沒有想像中的影響太大，而且搬到天母區，交通是一大問題，「主要還是看原PO怎麼取捨」，若可以接受的話，搬到天母也是不錯的選擇，但要先想好小孩的未來怎麼規劃，學區、接送、念哪間學校等等都要考量。