桃園最大社宅基地確定了　航空城將建970戶供年輕人入住

▲桃園最大社宅基地位在大園區興建近1,000戶

▲橫埔段社宅街角模擬圖。（圖／住宅發展處提供）.

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府住宅發展處9日指出，該處於大園區航空城將推出近1,000戶的社會住宅，近期完成「大園區橫埔段社會住宅」規劃與監造案決標，為市府在大園區的首個社宅案子，全案預計116年下半年開工、120年完工啟用。

住宅處陳智仁處長表示，大園區橫埔段社宅」位址就在大園中正東路，距離機場捷運A16橫山站約1.6公里，離未來捷運綠線G17站約800到900公尺，因位處航空城計畫內。基地聯外道路已經開闢，周邊也已有埔心國小、埔心街郵局，基地北側也已規劃開闢60公尺寬之園林道路、七星堆埤塘公園等。

▲桃園最大社宅基地位在大園區興建近1,000戶

▲橫埔段社宅模擬圖。（圖／住宅發展處提供）

本案基地規劃為地下2層、地上9層建築，總樓地板面積約13.3萬平方公尺（約4萬坪），將興建約970戶住宅，規劃一房型、二房型及三房型，房型比以3：4：3，以提供給在航空城工作的青年、年輕小家庭，另也保留一定比例（約5%）的無障礙房型，滿足不同族群與年齡層的居住需求。

在公共服務設施的方面預計保留約530坪，規劃設置公托中心及身心障礙者社區日間照顧空間，並預留部分空間供身障生活服務使用，以支持地區公共服務需求。建築本體設計也一定符合能效1+等淨零碳排的多項標章。

陳處長進一步說本案基地是桃園目前最大的社宅基地，將超過中壢一號社會住宅，全案興建費用初估要89億8千多萬，規劃強調開放空間，結合航空城整開區內道路，提供人本動線、商店及公共設施，未來將成為社區的鄰里核心，公共空間可以讓附近居民舉辦活動、活絡社區，同時也滿足居民日常所需。

桃園最大社宅基地確定了　航空城將建970戶供年輕人入住

