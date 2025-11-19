「新潤世界城」板橋核心事務所首付38萬起　打造專業企業形象

房產中心／綜合報導

國際通膨壓力持續升溫，全球投資市場震盪不斷，讓不少人重新檢視資產配置策略，思考「什麼樣的投資才能真正抗通膨、保價值」，在此背景下，傳統住宅門檻節節高升，但總價相對親民、入手容易的「微型商辦」卻逆勢竄紅，成為新世代創業家與高資產族最關注的投資新寵，《ET即賞屋》主持人張宇也在節目中觀察到這股市場變化，特別邀請地政士廖國甫代書深入解析微型商辦熱潮，其中板橋指標案「新潤世界城創藝中心」，更因交通樞紐優勢與品牌門面效應，成為市場矚目的掘金焦點。

▲總價相對親民、入手容易的「微型商辦」逆勢竄紅。

▲地政士廖國甫代書深入解析微型商辦熱潮。

隨著AI科技崛起與全民創業風潮興起，從直播主、電商帶貨組到個人工作室，創業門檻大幅降低，然而，傳統商辦動輒上百坪、總價動輒數千萬，讓創業者與自由工作者卻步不前，具低總價、高機能、靈活運用的「微型商辦」，更適合創業者及投資者輕鬆入門。

▲房產圈的超人氣廖國甫代書分析，微型商辦的投資眉角與節稅關鍵。

房產圈的超人氣廖國甫代書分析，微型商辦能快速竄起，不只是市場需求強勁，更因其兼具「節稅」與「投資」優勢，他解釋，以自然人名義購買可避開第二戶貸款限制，貸款成數高達七至八成，資金運用更靈活；若以法人名義購買，則可合法抵扣水電、裝潢與折舊費用，出租時租金收入僅需報20%營所稅，遠低於個人所得稅的30%至40%。他強調：「微型商辦不僅是創業基地，更是結合節稅、投資與靈活運用的全能資產。」

▲地段決定商辦的「後手性」，精華地段始終是保值的關鍵。

▲「交通便捷」能快速連結大眾運輸與城市核心。

儘管微型商辦市場火熱，但投資者最在意的，仍是如何挑選出真正具備「長期增值潛力」的標的，廖國甫代書分享三大黃金法則：

第一是「地段為王」，地段決定商辦的「轉手性」，不論自用或出租，精華地段始終是保值的關鍵，未來轉手時也更具競爭力。第二是「交通便捷」，好地點應該能快速連結大眾運輸與城市核心，滿足現代「一日生活圈」的需求，廖國甫以自身為例：「我常往返台北、台中，一下高鐵就能到客戶公司，這種交通便利性對商務效率至關重要。」第三是「品牌門面」，外觀設計不僅是建築風格，更是企業形象的第一印象，「人要衣裝，佛要金裝」，他強調，具設計感與氣勢的門面，不僅能讓企業更具專業信任感，也提升商辦的整體價值。

▲新潤建設打造的「新潤世界城創藝中心」是高潛力微型商辦。

▲「新潤世界城創藝中心」坐擁五鐵共構與三環六線交通網絡。

在廖國甫代書的三大黃金法則檢視下，由新潤建設傾力打造的「新潤世界城創藝中心」是高潛力微型商辦，邀請名師呂建勳操刀設計，以頂級規格打造現代感十足的外觀與氣派門廳，無論是新創事務所、品牌工作室或形象總部進駐，方能展現「小坪數、大氣度」的精神，此外，地段優勢更是一大亮點，基地座落於板橋府中站生活圈，鄰近府中站，一站直達新板特區，坐擁五鐵共構與三環六線交通網絡，串聯雙北七大頂級生活商圈，提升商務往來的效率與便利性。

基地面積約 1295坪，規劃有兩棟住宅及一棟事務所，一般事務所的坪數規劃在25到32坪之間，符合微型商辦的總價優勢。更值得一提的是，採全毛胚交屋，讓業主可以根據自身的品牌形象與設計風格，自由打造專屬的辦公空間，實現居住、創業、投資與一體的完整聚落。

▲「新潤世界城創藝中心」基地面積約 1295坪。

「新潤世界城創藝中心」不僅吸引了自用創業者，更成為專業投資者眼中的「秒殺產品」，根據調查，根據調查，許多已購客戶來自TPARK、內湖、南港與遠東ABC園區等產業聚落，多為科技新創菁英與顧問公司主管，看準板橋作為雙北交通樞紐的核心地位與高流通性的租賃市場，提早布局投資。

對於科技業、設計顧問與創意產業而言，「新潤世界城創藝中心」交通便利、形象體面、空間彈性，許多業主選擇「收租」模式進場，不僅因租金收益穩定、出租速度快，更能確保長期現金流與投資報酬率，在新世代資產配置中的強大吸金力。

▲「新潤世界城創藝中心」首付只要38萬起，工程款月付2.5萬起。

在「大創業時代」來臨之際，新潤建設特別展現了對年輕人的支持，體恤到創業初期的資金壓力，建商規劃了極具競爭力的優惠付款方式，首付只要38萬起，工程款月付2.5萬起，大幅降低了年輕人擁有辦公基地的門檻，「新潤世界城創藝中心」結合了板橋核心地段、便捷交通、氣派的品牌門面，以及獨特的結稅效益，不論是正在尋找總部據點的創業者、追求生活工作一體化的自用族，還是希望在動盪市場中尋求穩定收益的「包租公」，新潤世界城都是資產佈局上理想的起點。

▲「新潤世界城創藝中心」適合正在尋找總部據點的創業者、追求生活工作一體化的自用族，尋求穩定收益的「包租公」。



