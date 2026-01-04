薪水3萬5在外租房「每月還能存1萬2」　他曝省錢3招：租金只要8000

▲原PO每月租金只要8000元。（示意圖／ETtoday資料照）



隨著物價不斷飆升，房租也跟著喊漲，讓不少在外租屋的小資族苦不堪言，就有網友分享，雖然月薪僅35K，靠著「家庭式合租+省吃儉用」，每月仍能穩定存下1萬2千元，大讚合租家庭式，不僅空間大又省錢，每月租金平分下來只要8000元。對此，不少網友有感，「跟朋友合租家庭是真的超省。」

有網友在Dcard發文，月薪35K，但每月仍可以省下1萬2200元，他也分享每月開銷明細，房租8000元、餐費1萬元、交通費2000元、生活必需品2000元，以及電信費800元。

他透露，剛出社會時就決定與朋友合租三房住宅，分攤下來每人月租僅8000元（含水電、租屋補助），不僅比租套房便宜，空間也大許多，更棒的是能使用廚房，不僅租金便宜，還省下外食費，且家庭式合租水電大多是採台水台電計費，「一度電不用被坑到6、7元」，對在外租房的人有很大的影響。

除了住得省，他也在日常支出上仔細規畫，早餐選擇超商或連鎖輕食店的平價組合，午餐在公司附近解決，晚餐則多自己下廚。食材來源首選是黃昏市場，肉品會去好市多買一大盒回家分裝，偶爾也會趁LOPIA的晚間特價，買便宜的肉品。

在信用卡方面，他選擇保留學生時期2萬元的信用卡額度，限制自己花費的慾望，減少衝動購物。他也強調，小資生活不代表要省到極致，而是要針對大支出做調整。

貼文一出，吸引不少網友共鳴與讚賞，「我38K每月都花光，看完才知道該從哪裡開始省」、「家庭合租真的省超多，還能一起訂串流平台」、「揪好友一起住真的很棒，有事還可以互相幫忙」、「我也是跟朋友合租，一個人在外地也不會覺得孤單」、「認清需要與想要的差別，理財就簡單了」。