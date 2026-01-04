要住新房「沒錢裝潢」他崩潰求助：睡水泥地？　內行戳破盲點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，兩年前買屋時，因限貸令被迫把原本準備裝潢的預算全塞進自備款，結果如今準備交屋，卻發現完全沒錢可以裝潢。更慘的是，他向銀行詢問追加貸款，卻因為「剛貸不久沒有額度」被打槍。眼看租約只剩半年，他不想再租下去，但又怕新家沒裝潢會只能「睡在水泥地上」，只好上網求助，話題引發討論。

該名網友在PTT的home-sale板發文求助「求助 新房要住了但沒錢裝潢...怎麼辦啦」，因為限貸令的關係，他把裝潢費補進了自備款，如今房子蓋好了，卻一毛錢也湊不出來。

可他去問銀行又被回覆「沒有額度」，反正講了一堆他也聽不懂，就是不能借。偏偏租約剩半年，他真的不想繼續租，「可是又裝潢不起，是要叫我睡水泥地上嗎？」只好向鄉民求方向，看有沒有超省裝潢或其他快速貸款方式。

貼文引來網友討論，「只是要個睡覺的地方很簡單吧，先去買個床就好了，剩下的慢慢搞定」、「買可移動家具就好」、「冰箱、熱水器先搞定，還好現在冬天，冷氣不用急著裝」、「沒錢的話，先軟裝簡單有功能就好。」

也有人懷疑，「你買毛胚屋嗎？不然磁磚不都鋪好了？」「為什麼是水泥地？」「水泥地？現在預售都不會是水泥地吧」、「普通房屋台灣最多就水泥天花板交屋，但廚房跟浴室還是做滿給你，如果真的是水泥地就純粹幻想文，連台灣交屋狀況都不知道在那創作。」