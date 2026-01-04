ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

文山vs.北投誰優？網揭2區差異...它因輝達更具優勢

▲北投,北投溫泉博物館。（示意圖／取自pixabay）

▲北投區的休閒活動選擇多元，不管是山坡步道還是溫泉當地都有，不過也有人嫌硫磺味重。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

近年來台北市儘管人口流失日增，但北投、文山區的家庭戶數卻有上昇趨勢。就有一名網友列出北投及文山區兩地優點，詢問網友同樣位在台北市，這兩區誰的條件比較實用？貼文引發熱議，不少住在兩區的人提出親身感受。

該名網友在PTT房市板以「台北市文山區相較於北投區有什麼優勢」為題發文，並列出兩地優點。原PO表示，文山區地靈人傑、靠近國三、接近信義區，且居住者大多為軍公教退休等特點；另一邊則認為北投擁有紅線捷運、近國道一號和機場、甚至有NV、有google等科技大廠進駐。原PO簡單羅列兩區優勢後，希望網友協助補充實際生活差異。

▲北投區,北投,考試院 。（示意圖／翻攝自Google maps）

▲文山區環境宜人、文教資源豐富，且房價相對親民，但氣候潮溼。（圖／翻攝自Google Maps）

貼文一出引發網友熱烈討論，有網友分析「文山便宜阿...新屋一坪不到100就買的到」、「文山直線距離離大安跟信義其實都很近」、「景美靠綠線生活方便」、「我覺得自住的話，如果在大安信義區上班，木柵是很好的選擇」；「北投看區域，某些地方電器耗損很快」、「硫磺氣真的是少數比潮溼還更有破壞力的事情」、「北投聚落是很集中在紅線周圍只是就算上了紅線，到市中心都要40分鐘」、「兩個都很偏 但是素質文山確實比較高」。

但也有人認為「輝達效應」不是傳說，北投在這波更具優勢，「北投這波贏麻了 文山蛋雕啊」、「紅線直達市中心，生活圈更明確」、「北投氣候好太多，文山潮濕被輾壓」、「北投內部聚落集中，文山木柵太分散」、「近海邊、近機場，位置不一樣」。

近年來台北市儘管人口流失日增，但北投、文山區的家庭戶數卻有上昇趨勢。就有一名網友列出北投及文山區兩地優點，詢問網友同樣位在台北市，這兩區誰的條件比較實用？貼文引發熱議，不少住在兩區的人提出親身感受。

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

