以為遇到好房東！他被「交代2任務」還免費　網嘆：一開始就該拒絕

▲原PO本以為自己遇到好房東。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣的租屋市場真的可以亂到這種程度，真的是長見識了。」一名網友發文表示，他租了一間套房，本來還覺得房東人很好，會關心他的工作狀況，不料沒多久後，對方卻常要他幫忙接小孩、幫忙看功課，「明明是租房子，卻被迫兼職保母、家教、司機，重點是全部免費」。

這名網友在臉書粉專「靠北租屋2.0」上投稿，提到他租了一間套房，本以為房東人很好，會關心他的工作累不累，並偶爾送水果給他，「想說遇到好房東真幸運，結果根本惡夢的開始」，讓他快要笑不出來了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他住沒多久後，房東就開口問「啊你下班都會經過小學齁？幫我順便接一下小孩啦，反正順路嘛！」他第一次聽到，還以為在開玩笑，沒想到卻是真的，且自此之後，房東還會把小孩的聯絡簿丟給他，要他幫忙看功課，甚至當小孩數學沒考好，房東的老婆還傳訊息抱怨，問他是不是沒教好。

之後原PO試著拒絕，卻沒想到夫妻倆的臉色很難看，還暗示「大家要互相幫忙嘛，不然房租以後可能就要調整囉。」他無奈表示，自己房租明明都有準時繳，現在卻要被當免費傭人，最誇張的是，某次房東因為自己有事情，所以就打電話，要他幫忙接，「那天我人在公司加班，怎麼可能丟下工作？結果他回我一句：『拜託啦，不然小孩沒人可以接』」。

原PO說，他現在回家總提心吊膽，就怕小孩拿著作業本等他，「明明是租房子，卻被迫兼職保母、家教、司機，重點是全部免費。台灣的租屋市場真的可以亂到這種程度，真的是長見識了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「房客是消費者，台灣房東卻能把你搞成免費奴僕？ 搞到是他在施捨房客？ 好心便宜出租給房客」、「有親身經歷過的，都懂」、「理他做啥，你又不是沒繳錢」。也有網友說，「你自己沒有邊界感所以給了這種人機會，一開始就拒絕，除非相處幾年了很了解對方的品行」、「長見識的是你為何不換地方租」。