公寓樓層越高越便宜　房仲指1、2樓抗性「3樓有時最夯」

▲公寓哪一個樓層最搶手？價差多少合理？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

公寓哪樓層最搶手？價差多少合理？信義房屋專家表示，基本上樓層越高、越便宜，但2項因素會顯著影響價格，包括1樓是否可停車、頂層是否有加蓋。此外第一線房仲表示，以雙北精華區來說，1、2樓單價比3樓貴3~5萬元，但對於部分客戶來說，反而指名要3樓。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣的公寓大多是1~4層或1~5層，然而購屋族在買房時該怎麼選？哪一個樓層最搶手？樓層價差多少合理？對此，在網路社團上掀起熱議。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「基本上就是樓層越高、越便宜，但有2項因素將顯著影響價格，分別是1樓能否停車、頂樓有沒有加蓋。」

曾敬德表示：「雙北一個車位動輒200~300萬元，若公寓門前可以停車，大幅增加便利性，雖然大多公寓1樓都非合法車位，但以國內的鄉土民情來看，大多都是1樓住戶長期使用。」

至於頂加的部分，曾敬德表示：「許多頂樓加蓋屬於既存違建，沒有立即要拆除的壓力，通常其不算在權狀中，但使用面積就是硬生生的多別人很多，在房屋買賣時也會把其價值考慮進去。」





▲公寓1樓會有蚊蟲較多、下水道氣味等抗性。（示意圖／ET資料照）

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「1樓會有蚊蟲較多、下水道氣味等抗性，因此部分買盤偏好2樓；但2樓也會有管道轉折處的抗性，因此部分買盤又更傾向3樓，對於一些客戶來說，3樓有時候比1、2樓熱門。」

不過價格方面，林明賜表示：「若排除1樓停車位、頂層頂加因素，原則上還是樓層越低越貴，若屋況條件一樣，以雙北精華區來說，1、2樓單價通常會比3樓貴3~5萬元，3樓又比4、5樓貴3~5萬元。」

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

信義房屋更多相關新聞

