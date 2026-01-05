中捷藍線「海線關鍵3站」動起來　房價凹陷沙鹿區率先受惠

▲台中捷運工程局表示，繼「龍井機廠統包標」率先啟動後，路線段首件土建工程BC11標，將成為年度推動重點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中捷藍線建設再有進度，自去年6月「開工」後，不少市民探尋何時會有真的「動工」，捷運工程局表示，繼「龍井機廠統包標」率先啟動後，路線段首件土建工程BC11標，將成為年度推動重點。

台中市政府捷運工程局指出，藍線工程自去年5月完成決標後，已陸續於8月通過期中審查、10月舉辦招商說明會，並於12月啟動採購公開閱覽作業。

捷工局表示，路線段首件土建工程BC11標，將是2026年度推動重點。該標案全長約2.49公里，沿線規劃3座車站，分別為位於臨港路台中港端的B01站、設於台灣大道梧棲國小側的B02站，以及鄰近童綜合醫院的B03站，成為藍線進入海線的重要起點關鍵角色。

▲臨港路台中港端的B01站川堂示意圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

隨著藍線建設時程逐步明朗，房市目光率先聚焦海線，譯鑫廣告總經理張譯升指出：「藍線自台中港進入市區的第一個核心生活圈即為沙鹿區，被視為目前海線機能最成熟、人口密度最高的區段之一，涵蓋商業、醫療、學區與日常採買機能，具備完整自住條件。」

價格方面，張譯升認為：「相較舊市區與七期房價已在高原區盤旋，沙鹿地區仍屬低基期區段，在捷運題材加持下，吸引首購族與長期置產族關注。」但他也說：「目前短線受到政策、景氣影響並不會全面爆發，而在於交通補齊後的結構性修復與價差收斂。」

▲作為藍、綠線唯一交會節點的「市政府站」也成為房市一級戰區。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，作為藍、綠線唯一交會節點的「市政府站」，銜接七期新市政核心與成熟生活圈，周邊大型商辦與百貨量體陸續到位，也吸引達麗、寶璽、雙橡園、陸府、精銳、豐邑和育堂等品牌建商積極布局。

達麗建設於未來雙捷運交會站推出的新案「達麗拾穗」，基地為區域內少見的三面臨路角地，產品規劃方面，主打21~28坪、2至3房，「育堂序麗」則規劃25~40坪、2至3房。

七期房仲廖香婷認為：「身處捷運藍綠線交會的文心路、台灣大道口，確實有相對應的買盤浮現，尤其在綠線搭乘人數不斷創高下，也證實台中房市對於軌道經濟的接受度越來越高。」

