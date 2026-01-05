ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中捷藍線「海線關鍵3站」動起來　房價凹陷沙鹿區率先受惠

▲▼ 台灣大道,西屯,沙鹿,捷運藍線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中捷運工程局表示，繼「龍井機廠統包標」率先啟動後，路線段首件土建工程BC11標，將成為年度推動重點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中捷藍線建設再有進度，自去年6月「開工」後，不少市民探尋何時會有真的「動工」，捷運工程局表示，繼「龍井機廠統包標」率先啟動後，路線段首件土建工程BC11標，將成為年度推動重點。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？　帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市政府捷運工程局指出，藍線工程自去年5月完成決標後，已陸續於8月通過期中審查、10月舉辦招商說明會，並於12月啟動採購公開閱覽作業。

捷工局表示，路線段首件土建工程BC11標，將是2026年度推動重點。該標案全長約2.49公里，沿線規劃3座車站，分別為位於臨港路台中港端的B01站、設於台灣大道梧棲國小側的B02站，以及鄰近童綜合醫院的B03站，成為藍線進入海線的重要起點關鍵角色。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲臨港路台中港端的B01站川堂示意圖。（圖／記者陳筱惠翻攝）

隨著藍線建設時程逐步明朗，房市目光率先聚焦海線，譯鑫廣告總經理張譯升指出：「藍線自台中港進入市區的第一個核心生活圈即為沙鹿區，被視為目前海線機能最成熟、人口密度最高的區段之一，涵蓋商業、醫療、學區與日常採買機能，具備完整自住條件。」

價格方面，張譯升認為：「相較舊市區與七期房價已在高原區盤旋，沙鹿地區仍屬低基期區段，在捷運題材加持下，吸引首購族與長期置產族關注。」但他也說：「目前短線受到政策、景氣影響並不會全面爆發，而在於交通補齊後的結構性修復與價差收斂。」

▲▼ 台灣大道,房市,國泰台中置地, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲作為藍、綠線唯一交會節點的「市政府站」也成為房市一級戰區。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，作為藍、綠線唯一交會節點的「市政府站」，銜接七期新市政核心與成熟生活圈，周邊大型商辦與百貨量體陸續到位，也吸引達麗、寶璽、雙橡園、陸府、精銳、豐邑和育堂等品牌建商積極布局。

達麗建設於未來雙捷運交會站推出的新案「達麗拾穗」，基地為區域內少見的三面臨路角地，產品規劃方面，主打21~28坪、2至3房，「育堂序麗」則規劃25~40坪、2至3房。

七期房仲廖香婷認為：「身處捷運藍綠線交會的文心路、台灣大道口，確實有相對應的買盤浮現，尤其在綠線搭乘人數不斷創高下，也證實台中房市對於軌道經濟的接受度越來越高。」

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？　帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

關鍵字：台中捷運藍線動工海線房市市政府站雙捷運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

伸港新案單坪價衝32萬　賣出26筆登頂彰化「成交王」

儘管整體市場仍籠罩在政策與資金壓力下，被視為人口大縣的彰化，各大建設公司於歲末持續衝刺預售成交，其中伸港鄉、埔心鄉、和美鎮表現亮眼，為下半年房市黑馬，成功擠進預售成交量前5名。

6分鐘前

【廣編】台北房價地圖重組　南港經貿特區潛力直追信義區

近年台北市房價地圖經歷重組，南港、內科、北士科等區域因產業進駐與大型開發案到位，角色已從次核心轉為房市重心。其中，南港擁有市中心稀缺的大尺度整合基地，吸引重量級集團佈局，成為具備「追趕式成長」條件的關鍵區域。

43分鐘前

海悅12月營收暴增81％　2026手握5千億案量拚翻身

海悅（2348）今（5日）公告2025年12月合併營收8.24億元，較2024年同期大幅成長81.11％。但2025全年營收73.96億元，較前年減少約26.3%。海悅表示，12月主要動能來自預售建案銷售順利，帶動代銷收入達7.24億元，同時「南悅豐映」建案進入交屋尾聲，貢獻營建收入1億元，雙重效益推升月營收表現。

1小時前

3700萬買到海砂屋！一拆鋼筋全露出　 賣方判賠

台北市楊姓男子以3700萬售出北投區一棟透天厝，不料買方林姓女子交屋後裝修時發現新房竟然是海砂屋提告。法院審理後認定房屋存在重大瑕疵，判楊男賠償買家552萬餘元，其中包含罕見的「污名損失」費用。

1小時前

中捷藍線「海線關鍵3站」動起來　房價凹陷沙鹿區率先受惠

中捷藍線建設再有進度，自去年6月「開工」後，不少市民探尋何時會有真的「動工」，捷運工程局表示，繼「龍井機廠統包標」率先啟動後，路線段首件土建工程BC11標，將成為年度推動重點。

2小時前

美國屋主虧慘了！　房市降溫「淨值年減2.1％」120萬戶陷負淨值

美國房價漲勢今年明顯降溫，過去動輒雙位數的年增幅已幾乎歸零，連帶使不少屋主的房屋淨值開始縮水。根據房地產數據公司科塔利提（Cotality）最新報告，今年第3季美國借款人房屋淨值較去年同期下滑2.1％，合計蒸發約3738億美元（約新台幣11.7兆元），顯示在多年房價大漲、淨值創高後，市場正進入修正階段。

2小時前

員林市區蓋社宅！ 2029年完工含20％婚育戶

位於彰化縣員林市的社會住宅「靜修好室A、B」在日前已經開工，這也是員林及彰南地區第一個中央社宅，總工程經費由中央全額投資，預計在2029年正式完工後可為在地提供181戶居住單元。

3小時前

台積電效應退燒　10大行政區預售交易量暴跌9成

預售房市冷，統計去年1~10月全台預售僅成交約3萬筆，年減幅達73%。進一步觀察量縮最嚴重的10大行政區，年減幅高達9成以上，其中不乏過去受惠台積電議題的區域。

4小時前

從重工業到高科技！高雄驅動轉型、深耕「亞洲新灣區」躍升智慧科技核心引擎

一座城市的偉大轉身，往往始於對土地價值的重新定義！高雄，從早期的愛河沿線整治、鐵路地下化的綠廊縫合，到如今備受矚目的「亞洲新灣區」，地政局始終扮演著城市轉型的關鍵推手。

5小時前

買方寧保現金流求下車　台中「偽豪宅」貸差800萬釀解約

隨著央行並未解鎖第七波信用管制，高價宅與第二戶貸款困境逐漸浮上檯面，根據實登揭露，台中市2025年當年度簽約又解約件數40件，其中有3成價格區間落在3000～3999萬元、另外3成則是1000~1999萬元。

5小時前

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

搬到新北蛋殼區3年　他讚「住得..

公寓樓層越高越便宜　房仲指1、..

診所、住家全裝「吊隱式冷氣」　..

I'm donut最大對手首插..

台中人口重心「一路向北」　1區..

薪水3萬5在外租房「每月還能存..

買方寧保現金流求下車　台中「偽..

3700萬買到海砂屋！　 賣方..

要住新房「沒錢裝潢」睡水泥地？..

租客變屋主！　SUBARU潭子..

ETtoday房產雲

最新新聞more

伸港新案單坪價衝32萬　賣出2..

台北房價地圖重組　南港經貿特區..

海悅12月營收暴增81％　20..

3700萬買到海砂屋！　 賣方..

中捷藍線「海線關鍵3站」動起來..

美國屋主虧慘了！　房市降溫「淨..

員林市區蓋社宅！ 2029年完..

台積電效應退燒　10大行政區預..

高雄雙軌並進打造「亞洲新灣區」..

買方寧保現金流求下車　台中「偽..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366