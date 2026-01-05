伸港新案單坪價衝32萬　賣出26筆登頂彰化「成交王」

▲被視為人口大縣的彰化縣2025年度交易熱區出爐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／彰化報導

儘管整體市場仍籠罩在政策與資金壓力下，被視為人口大縣的彰化，各大建設公司於歲末持續衝刺預售成交，其中伸港鄉、埔心鄉、和美鎮表現亮眼，為下半年房市黑馬，成功擠進預售成交量前5名。

根據最新實價登錄資料，彰化縣2025年下半年預售屋成交筆數前5名依序為彰化市、埔心鄉、員林市、伸港鄉與和美鎮，顯示相較去年上半年，區域熱度出現重新洗牌的現象。

若以單一建案觀察，在地建商格睿建設伸港百甲重劃區公園首排的「格睿森玥」，以26筆成交量拿下下半年成交王，實價顯示，最高單價達每坪32.38萬元、總價突破1300萬元，反映市場對地段與規劃的高度認同，成為受矚目的指標案。

進一步比較去年上下半年成交量變化，彰化市仍以51筆穩居第一名，不過埔心鄉在下半年快速追趕，以些微差距擠進第二名，成長力道備受關注，其後依序為員林市、伸港鄉與和美鎮，但整體預售成交量則收斂至351筆。

▲彰化縣彰化市交易仍穩居第一，其中櫻花建設（2539）在彰化市推出的「中山之櫻」表現突出。（圖／記者陳筱惠攝）



住商不動產員林加盟店店東江建德分析：「目前彰化房市呈現量縮價穩格局，購屋族緊跟央行政策腳步，在貸款成數受限、撥款效率放緩的情況下，市場氣氛相對保守。不過，部分建商於歲末推出感恩回饋方案，如廚具升級、裝潢贈送等，成功降低進場門檻，對成交仍具實質助益。」

「和美王」格睿建設董事長吳孟格指出：「面對房市寒冬，預售屋銷售策略則轉趨審慎。但彰化縣人口結構相對穩定，產業聚落逐步轉型，加上交通建設與生活機能持續到位，中長期房市仍具潛力，關鍵在於產品是否真正貼近在地鄉親需求。」

江建德進一步提醒購屋族：「在面對政策影響與資金壓力時，更需謹慎評估自身需求與財務能力；而建商則必須持續貼近在地生活機能，才能在挑戰中找到機會。」

▲伸港鄉、埔心鄉、和美鎮表現亮眼，為下半年房市黑馬，成功擠進預售成交量前5名。（圖／記者陳筱惠攝）

