海悅12月營收暴增81％　2026手握5千億案量拚翻身

▲去年第四季，海悅在新北永和「漢皇River Sky」等代銷案順銷，推升當季營收 。（圖／記者項瀚攝）
房產中心／綜合報導
海悅（2348）今（5日）公告2025年12月合併營收8.24億元，較2024年同期大幅成長81.11％。但2025全年營收73.96億元，較前年減少約26.3%。海悅表示，12月主要動能來自預售建案銷售順利，帶動代銷收入達7.24億元，同時「南悅豐映」建案進入交屋尾聲，貢獻營建收入1億元，雙重效益推升月營收表現。
回顧2025年第四季，海悅在新北永和「漢皇River Sky」、板橋「新潤世界城」、新竹竹北「鴻柏鴻湛」、台中太平「由鉅敘真」、台南北區「國泰原美」等多個預售案持續熱賣，代銷收入明顯增加。該季合併營收達29.77億元，若排除2024年新北新店寶元段土地及建物部分持分，平轉讓予新美齊產生的16.52億元一次性利益，整體年增約16％，並較第三季成長超過1倍。
然而，2024年台灣央行兩度祭出房市信用管制，導致房貸條件收緊，2025年自住購屋者面臨更嚴格審核，預售案開案數量明顯減少。海悅2025全年合併營收為73.96億元，若扣除2024年那筆特殊利益，年減幅縮至11.84％。公司表示，隨著「擎天森林」與「南悅豐映」等案認列完工法收入，營建收益逐步累積，為未來營運奠定穩固基礎。
展望2026年，海悅全台銷售中與待接案個案合計總銷金額高達4996億元，指標案包括「寶亞南工段」、「義泰信」、「由鉅敘真」、「國泰原美」、「聯上海悅超級城」等。新北「A3光點」及高雄「達麗未來市」預計上半年交屋，將進一步挹注營建收入。海悅強調，未來將持續認列完工法收入，並積極布局長期地上權租金收益，鞏固營運優勢。
此外，海悅也推動2大地上權開發案，包含子公司金毓泰主導的「台北市議會舊址地上權」及信義區仁愛逸仙辦公大樓案，預計2026年中取得建照，未來將帶來穩定租金收益。
