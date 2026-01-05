【廣編】台北房價地圖重組　南港經貿特區潛力直追信義區

▲大陸建設攜手挪威Snøhetta國際建築團隊打造南港高規格高端住宅。

近年台北市房價地圖經歷重組，南港、內科、北士科等區域因產業進駐與大型開發案到位，角色已從次核心轉為房市重心。其中，南港擁有市中心稀缺的大尺度整合基地，吸引重量級集團佈局，成為具備「追趕式成長」條件的關鍵區域。

過去幾年，全台房市因資金外溢使中南部漲幅驚人，台北市則相對穩健。當市場進入盤整期，投資比例過高的區域率先觀望，台北市則因需求結構穩定、去化速度穩健，顯得更具韌性。尤其隨著新北市核心地段房價站上三位數，與台北市價差縮小，具備產業聚落與成熟機能的北市區域，正成為買方回流的首選。南港經貿特區已從產業聚落進化為國際級新都心。除了南軟與中信金融園區，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等科技巨頭也紛紛插旗；結合 LaLaport 商業機能與三鐵共構的交通優勢，南港以整齊的街廓與高綠覆率，提供市中心罕見的宜居條件，價值已足以並列蛋黃區。

大陸建設於南港推出的「衡岄」是該區價值的縮影。基地緊鄰中信金融園區，邀請挪威 Snøhetta 建築事務所操刀，將地景美學與耐震設計結合，吸引科技與金融精英入主。這不僅是單一建案，更是南港邁向國際化生活標準的指標。當市場行情回歸基本面，未來房市的勝出關鍵在於地段動能、核心機能與品牌加值。在土地稀缺的台北市，「沙裡淘金」的策略將聚焦於如南港般具備全方位價值、滿足高標剛性需求的稀有資產。