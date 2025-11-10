一票人不敢穿！溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

▲飯店附「重複使用的拖鞋」，原PO坦言不敢穿。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

旅宿業不得主動提供一次性備品政策上路。一名網友錯愕直呼，住宿拖鞋不是拋棄式而是重複使用的塑膠夾腳拖，讓他懷疑「真的會殺菌給下一個人穿嗎？」貼文掀起熱議，網友坦言不敢穿，寧可自帶；有業者則透露，有些飯店確實沒消毒，也有人用臭氧殺菌或清洗消毒，但仍難讓旅客安心。

一名網友在臉書《好想住飯店好康.踩雷不藏私》表示，溫泉飯店附有室內拖鞋，但並非拋棄式的款式，而是可重複利用的塑膠夾腳拖鞋，包裝袋上還註明，「僅供住宿期間使用，請於退房後留置於房內」。

原PO直言，雖然拖鞋外觀看似乾淨，但他仍猶豫不敢穿，「請問這種夾腳拖真的會殺菌再給下個房客穿嗎？平常浴衣或是寢具反而不擔心，但穿在腳底就覺得怪怪的，想穿又怕腳趾縫長香菇！」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「共用的拖鞋，我還真不敢使用」、「忘記之前去哪間住，也是這種拖鞋...有夠臭，香港腳、臭腳味一整個嚇到」、「貼身衛生的用品，我都自帶」、「我都帶一雙舊的防水拖鞋，洗澡也能穿的那種，退房就丟掉」、「我都自備，不能帶走的，我不敢穿」、「真的不得已就是先用酒精狂消毒」、「我都自己帶，飯店一次性的拖鞋怕會滑」、「這種通常是讓旅客帶走的啊」。

留言串也釣出同行現身說法，有人坦白爆料「基本上沒在消毒」，也有較講究的回應「我們的防滑室內拖鞋，會特別使用高濃度臭氧殺菌半小時，其實整棟民宿與保姆車都是如此」、「我待的飯店是真的會送去清洗並且消毒」。但網友仍直言，「就算說有消毒，心理還是過不去」。