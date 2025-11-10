ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一票人不敢穿！溫泉飯店「拖鞋變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

▲▼日本飯店、浴室、床、房間、旅館、浴缸、浴室。（示意圖／記者許力方攝）

▲飯店附「重複使用的拖鞋」，原PO坦言不敢穿。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

旅宿業不得主動提供一次性備品政策上路。一名網友錯愕直呼，住宿拖鞋不是拋棄式而是重複使用的塑膠夾腳拖，讓他懷疑「真的會殺菌給下一個人穿嗎？」貼文掀起熱議，網友坦言不敢穿，寧可自帶；有業者則透露，有些飯店確實沒消毒，也有人用臭氧殺菌或清洗消毒，但仍難讓旅客安心。

一名網友在臉書《好想住飯店好康.踩雷不藏私》表示，溫泉飯店附有室內拖鞋，但並非拋棄式的款式，而是可重複利用的塑膠夾腳拖鞋，包裝袋上還註明，「僅供住宿期間使用，請於退房後留置於房內」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，雖然拖鞋外觀看似乾淨，但他仍猶豫不敢穿，「請問這種夾腳拖真的會殺菌再給下個房客穿嗎？平常浴衣或是寢具反而不擔心，但穿在腳底就覺得怪怪的，想穿又怕腳趾縫長香菇！」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「共用的拖鞋，我還真不敢使用」、「忘記之前去哪間住，也是這種拖鞋...有夠臭，香港腳、臭腳味一整個嚇到」、「貼身衛生的用品，我都自帶」、「我都帶一雙舊的防水拖鞋，洗澡也能穿的那種，退房就丟掉」、「我都自備，不能帶走的，我不敢穿」、「真的不得已就是先用酒精狂消毒」、「我都自己帶，飯店一次性的拖鞋怕會滑」、「這種通常是讓旅客帶走的啊」。

留言串也釣出同行現身說法，有人坦白爆料「基本上沒在消毒」，也有較講究的回應「我們的防滑室內拖鞋，會特別使用高濃度臭氧殺菌半小時，其實整棟民宿與保姆車都是如此」、「我待的飯店是真的會送去清洗並且消毒」。但網友仍直言，「就算說有消毒，心理還是過不去」。

關鍵字：拋棄式拖鞋溫泉飯店重複共用消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

住一晚3000！台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 知名DJ酸：廢到笑

知名電子音樂製作人DJ FTK日前因為演出活動需要在台北住宿一晚，卻在找旅館時意外發現驚人評論，有旅客表示旅館房間「浴缸旁長出香菇」，而這樣的房型一晚竟要價近3000元，讓他直呼「廢到笑出來」，貼文曝光後瞬間引發網友熱議。

41分鐘前

台商回流猶豫七期vs.水湳　點名1區：滿手好牌但時機壞

近年台中市9大產業聚落發展快速，近期一名台商返台，大讚台中市除相當宜居，更意外過去被視為台商大本營的七期重劃區住戶，開始外擴至水湳經貿園區。台商林先生也點評七期與水湳，他說：「水湳真的滿手好牌，但遇到壞時機。」

1小時前

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

面對AI時代的浪潮，東森房屋今日正式推出「AI超慧選」功能，以「AI創新、以人為本」為核心，打造結合科技與人性的全新找房體驗。消費者無論透過官網或LINE官方帳號賞屋，都能運用AI技術快速分析收藏物件，協助買方比較房價、地段、交通、生活機能等多項條件，精準挑選最符合需求的理想房。這項創新象徵東森房屋邁入智慧房仲的新階段，也宣告產業正掀起一場「效率×溫度」並行的革命。

1小時前

地主告別26年金雞母　開價2.3億賣「地標級肯德基」

連鎖速食店以往常被當成房東金雞母，沒想到台南中西區「地標級」的肯德基中華西餐廳，在地營業至少16年，陪伴不少老台南人從小吃到大，近期屋主開出2.3億元帶租約求售，引來不少在地人擔心以後吃不到。

2小時前

一票人不敢穿！溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

旅宿業不得主動提供一次性備品政策上路。一名網友錯愕直呼，住宿拖鞋不是拋棄式而是重複使用的塑膠夾腳拖，讓他懷疑「真的會殺菌給下一個人穿嗎？」貼文掀起熱議，網友坦言不敢穿，寧可自帶；有業者則透露，有些飯店確實沒消毒，也有人用臭氧殺菌或清洗消毒，但仍難讓旅客安心。

3小時前

普發現金夠繳1個月房貸！　全台15大低總價熱區出列

普發現金1萬元來了，夠繳1個月的房貸嗎？房仲業者統計全台15大總價在300萬元內的低總價熱區，月繳房貸都在1萬元內，最便宜是新北萬里區，月繳房貸僅4883元。

4小時前

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民國」砸1.25億接手

蘆洲光華路屈臣氏開業20年以上，但在近日歇業讓在地人震驚。然而這200坪店面以1.25億元交易，謄本買方登記為「中華民國」，觀察其登記地買方為衛福部八里療養院。

4小時前

北市大面窗從天降　專家籲颱風來襲前快檢查「以免觸法」

中颱鳳凰最快今（10）日下午發布海上颱風警報，據最新訊息，台灣5縣市暴風侵襲機率突破90％，對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴提醒，盆栽、窗戶等非結構物遭吹落傷人，屋主恐面臨刑事罰責。

5小時前

債務人一招擋法拍　2.5億「白雪大舞廳」首拍突喊卡

曾與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」並列台中四大舞廳的「白雪大舞廳」，因繼承人訴訟導致債務問題，首拍底價2億5635萬元，就在首拍前夕突然停拍，而停拍原因是「公文未經合法送達」。

5小時前

桃園最大社宅基地確定了　航空城將建970戶供年輕人入住

桃園市政府住宅發展處9日指出，該處於大園區航空城將推出近1,000戶的社會住宅，近期完成「大園區橫埔段社會住宅」規劃與監造案決標，為市府在大園區的首個社宅案子，全案預計116年下半年開工、120年完工啟用。

16小時前

【柵欄突襲】婦人跟車出場遭「當頭棒喝」！網笑：安全帽質量真好XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

營建不景氣？爸做小包工程「考慮..

潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：..

2838萬買台北房！「2%服務..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

知名文具店宣布熄燈！全店商品6..

他喊「自建」免當盤子　網酸：自..

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民..

溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒..

航空城將建970戶社宅供年輕人..

通勤台北市「買房選林口or新莊..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 ..

台商回流猶豫七期vs.水湳　點..

東森房屋AI超慧選 一鍵挑出你..

地主告別26年金雞母　開價2...

溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒..

普發現金夠繳1個月房貸！　全台..

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民..

北市大面窗從天降　專家籲颱風來..

債務人一招擋法拍　2.5億「白..

航空城將建970戶社宅供年輕人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366