地主告別26年金雞母　開價2.3億賣「地標級肯德基」

▲台南中西區「地標級」的肯德基中華西餐廳，在地營業至少16年，屋主開出2.3億元帶租約求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

連鎖速食店以往常被當成房東金雞母，沒想到台南中西區「地標級」的肯德基中華西餐廳，在地營業至少16年，陪伴不少老台南人從小吃到大，近期屋主開出2.3億元帶租約求售，引來不少在地人擔心以後吃不到。

大型連鎖速食品牌往往展店選址都相當謹慎，多在當地熱門商圈開店，肯德基中華西餐廳位於中西區中華西路，地坪276坪、建坪162坪，土地使用分區為住5，近期屋主開價2億3475.3萬元出售，換算地價單坪約85萬元。根據銷售資訊指出，目前有租客穩定收租，租期則未透露。

▲該店位中華西路二段，具備顯著門牌曝光度與廣告效益。（圖／記者張雅雲攝）

中華西路沿線商家林立，商業機能佳，附近就是台南市政府，根據《Google Maps》街景最早顯示，起碼從2009年就開始經營，至少開店16年。在地房仲預估，該區租約以長期為主，1樓店面單坪租金落在1500元上下，整棟租金也要25~30萬元，換算投報率約1.5%。據查，屋主為台南自然人，已持有27年。

而目前肯德基在《Google Maps》顯示「暫時關閉」，引來不少在地人擔心之後可能歇業，店門口則是貼出公告以及鄰居均透露，是進行「內部改裝、暫停營業」，14日就會正式營業。

▲台南中西區「地標級」肯德基店門口貼出公告以及鄰居均透露，是進行「內部改裝、暫停營業」，14日就會正式營業。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋安平加盟店店長黃宗偉分析，該店前臨中華西路二段、後接府前二街，且中華西路屬於車流量極大的台南主幹道，後方則靠近中西區最指標的重劃區「星鑽特區」，具備顯著門牌曝光度與廣告效益。

黃宗偉分析，中華西路雖熱鬧，但路面寬、車流快，「會經過的人多、會停下來的人少」，加上該路段停車位極度不足，對餐飲、零售等一般型店家不算友善，因此沿線多由大型連鎖品牌進駐，且大型店面因租金總價高，租客必須付租能力強，較難吸引在地小型承租者。他說：「地段精華但『承接者族群較受限』，未來若換手或空租，容易挑租客，去化不會太輕鬆。」

肯德基中華西餐廳 位置 中西區中華西路 營業時間 至少16年 坪數 地坪276坪、建坪162坪 開價 2億3475.3萬元 租金預估 約25萬元 區域地價行情 80~90萬元/坪

▲肯德基中華西餐廳小檔案。（ETtoday製表）

以沿線地價來看，約落在單價80~90萬元上下，且店面釋出量也不多，久無成交行情，月租金因肯德基的承租能力強，高總價仍可負擔，對資金寬裕、願意長期持有、並以保值為核心的買方來說，屬於收益型資產，未來若有機會整合周邊透天，還有開發效益。

