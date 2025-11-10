10組看房3組在問　「南科人優先就讀」雙語學校揭牌

▲國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）8月先借用右昌國中校舍辦學，10日正式揭牌。（圖／高科實中提供）

記者張雅雲／高雄報導

國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）8月先借用右昌國中校舍辦學，10日正式揭牌，未來將回到橋頭的高雄新市鎮6.42公頃校地，該校為幼稚園到高中一貫制的雙語校園，共有61班，信義房屋專家表示，近期已吸引不少工程師家庭詢問。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

為配合高雄半導體S廊帶產業鏈發展、培育在地人才，高科實高8月1日正式成立，先行借用右昌國中校舍辦學，招收國中、國小各3班。

高雄市長陳其邁表示，未來高科實中位於橋頭新市鎮，校地面積6.42公頃，規劃為「K至12雙語學校」，預計招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園共61班，滿足園區家庭的就學需求。以今年招生為例，國中部7年級規劃3班、共90名學生，國小1年級也為3班，共87人。特別的是，入學資格與高雄半導體廊帶高度關聯。

依該校《招生辦法》，只要父母任職於南科高雄園區、橋頭園區、楠梓園區內的事業單位、研究機構、育成中心，或《科學園區條例》核準的上下游供應鏈，皆屬「園區生」範圍，可以優先登記就讀。因此，不僅限於台積電，也包含園區如日月光與其他供應鏈企業，甚至研究機構均在認定之列。

▲依該校《招生辦法》，「園區生」入學資格與高雄半導體廊帶高度關聯。（圖／記者張雅雲攝）

此外，學校也開放「共同學區」學生依意願選校，範圍包括橋頭新莊里部分鄰別與甲北里，以及楠梓藍田與翠屏里部分區域。

信義房屋楠梓後昌店業務黃則翔說：「最近來看房的工程師，10組裡面有約3組，是因小孩想進高科實中而來看屋。」以往園區族看房首重通勤時間與總價，近期高科實中提前辦學後，開始出現家庭客以學區宅為主，購屋動機明顯轉為「入學」。

區域選擇上，家庭工程師買盤多在橋頭的高雄新市鎮與楠梓的高大特區做取捨，前者掌握捷運與產業延伸未來性，後者除產業議題外，兼具生活機能成熟、可立即入住，但捷運紫線完工時間未定，缺乏捷運機能。黃則翔分析，2區房價相差不多，5年內新成屋的成交單價約28~33萬元，工程師多依自身需求決定購屋區域。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋更多相關新聞