ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

10組看房3組在問　「南科人優先就讀」雙語學校揭牌

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）8月先借用右昌國中校舍辦學，10日正式揭牌。（圖／高科實中提供）

記者張雅雲／高雄報導

國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）8月先借用右昌國中校舍辦學，10日正式揭牌，未來將回到橋頭的高雄新市鎮6.42公頃校地，該校為幼稚園到高中一貫制的雙語校園，共有61班，信義房屋專家表示，近期已吸引不少工程師家庭詢問。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

為配合高雄半導體S廊帶產業鏈發展、培育在地人才，高科實高8月1日正式成立，先行借用右昌國中校舍辦學，招收國中、國小各3班。

高雄市長陳其邁表示，未來高科實中位於橋頭新市鎮，校地面積6.42公頃，規劃為「K至12雙語學校」，預計招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園共61班，滿足園區家庭的就學需求。以今年招生為例，國中部7年級規劃3班、共90名學生，國小1年級也為3班，共87人。特別的是，入學資格與高雄半導體廊帶高度關聯。

依該校《招生辦法》，只要父母任職於南科高雄園區、橋頭園區、楠梓園區內的事業單位、研究機構、育成中心，或《科學園區條例》核準的上下游供應鏈，皆屬「園區生」範圍，可以優先登記就讀。因此，不僅限於台積電，也包含園區如日月光與其他供應鏈企業，甚至研究機構均在認定之列。

▲▼橋科,高雄,房價, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲依該校《招生辦法》，「園區生」入學資格與高雄半導體廊帶高度關聯。（圖／記者張雅雲攝）

此外，學校也開放「共同學區」學生依意願選校，範圍包括橋頭新莊里部分鄰別與甲北里，以及楠梓藍田與翠屏里部分區域。

信義房屋楠梓後昌店業務黃則翔說：「最近來看房的工程師，10組裡面有約3組，是因小孩想進高科實中而來看屋。」以往園區族看房首重通勤時間與總價，近期高科實中提前辦學後，開始出現家庭客以學區宅為主，購屋動機明顯轉為「入學」。

區域選擇上，家庭工程師買盤多在橋頭的高雄新市鎮與楠梓的高大特區做取捨，前者掌握捷運與產業延伸未來性，後者除產業議題外，兼具生活機能成熟、可立即入住，但捷運紫線完工時間未定，缺乏捷運機能。黃則翔分析，2區房價相差不多，5年內新成屋的成交單價約28~33萬元，工程師多依自身需求決定購屋區域。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高科實中K12雙語工程師家庭學區學區宅信義房屋楠梓橋頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋地　搶2026年投產

黃仁勳上週再度快閃來台前往台積電，被外界解讀為「要更多晶片」，附近的七股科技工業區同步釋出第6波「產業用地」標售與標租，並以雙軌並行方式釋出，採開發與建廠同步模式，預計2026年底廠商就能投入營運。

1小時前

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

邁入第21年的信義房屋「社區一家」計畫，再度以實際行動見證台灣社區的力量。今年總提案數達1422件，不僅連續兩年破千，更創下歷年新高；其中「築夢個人類」提案數成長43%，大專青年組數量更翻倍成長，顯示年輕世代以創意和行動投入社區的熱情正在升溫。

2小時前

10組看房3組在問　「南科人優先就讀」雙語學校揭牌

國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）8月先借用右昌國中校舍辦學，10日正式揭牌，未來將回到橋頭的高雄新市鎮6.42公頃校地，該校為幼稚園到高中一貫制的雙語校園，共有61班，信義房屋專家表示，近期已吸引不少工程師家庭詢問。

3小時前

住一晚3000！台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 知名DJ酸：廢到笑

知名電子音樂製作人DJ FTK日前因為演出活動需要在台北住宿一晚，卻在找旅館時意外發現驚人評論，有旅客表示旅館房間「浴缸旁長出香菇」，而這樣的房型一晚竟要價近3000元，讓他直呼「廢到笑出來」，貼文曝光後瞬間引發網友熱議。

4小時前

台商回流猶豫七期vs.水湳　點名1區：滿手好牌但時機壞

近年台中市9大產業聚落發展快速，近期一名台商返台，大讚台中市除相當宜居，更意外過去被視為台商大本營的七期重劃區住戶，開始外擴至水湳經貿園區。台商林先生也點評七期與水湳，他說：「水湳真的滿手好牌，但遇到壞時機。」

5小時前

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

面對AI時代的浪潮，東森房屋今日正式推出「AI超慧選」功能，以「AI創新、以人為本」為核心，打造結合科技與人性的全新找房體驗。消費者無論透過官網或LINE官方帳號賞屋，都能運用AI技術快速分析收藏物件，協助買方比較房價、地段、交通、生活機能等多項條件，精準挑選最符合需求的理想房。這項創新象徵東森房屋邁入智慧房仲的新階段，也宣告產業正掀起一場「效率×溫度」並行的革命。

6小時前

地主告別26年金雞母　開價2.3億賣「地標級肯德基」

連鎖速食店以往常被當成房東金雞母，沒想到台南中西區「地標級」的肯德基中華西餐廳，在地營業至少16年，陪伴不少老台南人從小吃到大，近期屋主開出2.3億元帶租約求售，引來不少在地人擔心以後吃不到。

6小時前

一票人不敢穿！溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒消毒　同行給答案

旅宿業不得主動提供一次性備品政策上路。一名網友錯愕直呼，住宿拖鞋不是拋棄式而是重複使用的塑膠夾腳拖，讓他懷疑「真的會殺菌給下一個人穿嗎？」貼文掀起熱議，網友坦言不敢穿，寧可自帶；有業者則透露，有些飯店確實沒消毒，也有人用臭氧殺菌或清洗消毒，但仍難讓旅客安心。

8小時前

普發現金夠繳1個月房貸！　全台15大低總價熱區出列

普發現金1萬元來了，夠繳1個月的房貸嗎？房仲業者統計全台15大總價在300萬元內的低總價熱區，月繳房貸都在1萬元內，最便宜是新北萬里區，月繳房貸僅4883元。

8小時前

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民國」砸1.25億接手

蘆洲光華路屈臣氏開業20年以上，但在近日歇業讓在地人震驚。然而這200坪店面以1.25億元交易，謄本買方登記為「中華民國」，觀察其登記地買方為衛福部八里療養院。

8小時前

蔡凡熙「自信發言」超敢說XD　沒入圍金馬笑：沾一點光

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

營建不景氣？爸做小包工程「考慮..

潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：..

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民..

2838萬買台北房！「2%服務..

知名文具店宣布熄燈！全店商品6..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

他喊「自建」免當盤子　網酸：自..

溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒..

航空城將建970戶社宅供年輕人..

債務人一招擋法拍　2.5億「白..

ETtoday房產雲

最新新聞more

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋..

21年投入逾5.2億！信義房屋..

10組看房3組在問　「南科人優..

台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 ..

台商回流猶豫七期vs.水湳　點..

東森房屋AI超慧選 一鍵挑出你..

地主告別26年金雞母　開價2...

溫泉飯店「1物變共用的」超怕沒..

普發現金夠繳1個月房貸！　全台..

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366