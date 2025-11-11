房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

▲水湳經貿園區生態段土地，出現一筆419坪土地成交紀錄，成交單價達93.99萬元，站上高標價格。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

水湳經貿園區生態段土地，出現一筆419坪土地成交紀錄，成交單價達93.99萬元，站上高標價格，經查，買方由具房仲背景起家的新興建商出手。信義房屋專家認為，該地為角地，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。

據最新實價資料顯示，水湳生態段出現一筆419坪土地成交紀錄，位於廣福路、廣順街口，共計3筆土地佔據角地，總價3億9433萬元，拆算土地單價落在93.99萬元。

有趣的是，該土地鄰近麗晨建設去年起分批購入的1459坪大型基地，而麗晨建設土地總額上看13億元，購地成本單坪約91萬元。

▲該筆交易整合3塊土地，且為角地、雙面臨路，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。（圖／記者陳筱惠攝）

此次選擇在知名建商周邊購地的買方為「崑鼎開發建設有限公司」，該公司以房仲業起家，共計在中部有3間店頭，過去曾在潭子興建清水模外牆的豪墅型產品。

信義房屋11期崇德店專員楊家豪表示：「水湳生態段土地平均單價多落在每坪8字頭，此次高達9字頭的成交價，出乎意料，不過細看該筆交易整合3塊土地，且為角地、雙面臨路，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「房仲跨界建商已成近年市場趨勢之一，過去掌握買方需求、區域行情與地主脈絡，如今進入『自建自售』階段，用集團式的經營擴張版圖。」

比對地籍資料，該土地已全額信託仲和建築經理股份有限公司，換句話說土建融的部分是向中租迪和借款，白洪章說：「因選擇性信用管制措施，銀行緊縮銀根，市場上許多小建商資金壓力大、很難支撐，小建商向銀行申辦土建融受挫下，才會向融資租賃業者借貸，這也揭示購入土地的風險升高。」

