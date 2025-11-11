ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

▲▼ 台中,水湳,生態段,文商段,土地,建商,獵地,千坪,房價,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲水湳經貿園區生態段土地，出現一筆419坪土地成交紀錄，成交單價達93.99萬元，站上高標價格。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

水湳經貿園區生態段土地，出現一筆419坪土地成交紀錄，成交單價達93.99萬元，站上高標價格，經查，買方由具房仲背景起家的新興建商出手。信義房屋專家認為，該地為角地，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

據最新實價資料顯示，水湳生態段出現一筆419坪土地成交紀錄，位於廣福路、廣順街口，共計3筆土地佔據角地，總價3億9433萬元，拆算土地單價落在93.99萬元。

有趣的是，該土地鄰近麗晨建設去年起分批購入的1459坪大型基地，而麗晨建設土地總額上看13億元，購地成本單坪約91萬元。

▲▼ 水湳經貿園區,房市,國際會展中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該筆交易整合3塊土地，且為角地、雙面臨路，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。（圖／記者陳筱惠攝）

此次選擇在知名建商周邊購地的買方為「崑鼎開發建設有限公司」，該公司以房仲業起家，共計在中部有3間店頭，過去曾在潭子興建清水模外牆的豪墅型產品。

信義房屋11期崇德店專員楊家豪表示：「水湳生態段土地平均單價多落在每坪8字頭，此次高達9字頭的成交價，出乎意料，不過細看該筆交易整合3塊土地，且為角地、雙面臨路，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「房仲跨界建商已成近年市場趨勢之一，過去掌握買方需求、區域行情與地主脈絡，如今進入『自建自售』階段，用集團式的經營擴張版圖。」

比對地籍資料，該土地已全額信託仲和建築經理股份有限公司，換句話說土建融的部分是向中租迪和借款，白洪章說：「因選擇性信用管制措施，銀行緊縮銀根，市場上許多小建商資金壓力大、很難支撐，小建商向銀行申辦土建融受挫下，才會向融資租賃業者借貸，這也揭示購入土地的風險升高。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台中水湳土地建商交易房仲系建商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣首位女建築師故居1.9億賣建商　在地不捨遭拆

王秀蓮（1929-2023）是台灣首位女建築師，位於台南東門路自宅1969年興建，由她親自操刀設計，展現俐落、溫柔又極具台南性格的空間語彙，近期整棟透天開始拆除，根據實登，該透天以1.9億元售出。信義房屋專家表示，該區地價落在40~60萬元。

1小時前

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

水湳經貿園區生態段土地，出現一筆419坪土地成交紀錄，成交單價達93.99萬元，站上高標價格，經查，買方由具房仲背景起家的新興建商出手。信義房屋專家認為，該地為角地，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。

2小時前

史上最慘上半年！　住宅交易量僅4.8萬棟

觀察全台2009年至今上半年的住宅移轉棟數，今年受到央行第七波管制衝擊，僅約4.8萬筆，年減36%，並創下新低紀錄。專家表示，從歷史經驗來看，市場若遇重大打擊，對消費者信心層面的影響恐延續3~5年。

2小時前

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋地　搶2026年投產

黃仁勳上週再度快閃來台前往台積電，被外界解讀為「要更多晶片」，附近的七股科技工業區同步釋出第6波「產業用地」標售與標租，並以雙軌並行方式釋出，採開發與建廠同步模式，預計2026年底廠商就能投入營運。

19小時前

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

邁入第21年的信義房屋「社區一家」計畫，再度以實際行動見證台灣社區的力量。今年總提案數達1422件，不僅連續兩年破千，更創下歷年新高；其中「築夢個人類」提案數成長43%，大專青年組數量更翻倍成長，顯示年輕世代以創意和行動投入社區的熱情正在升溫。

20小時前

10組看房3組在問　「南科人優先就讀」雙語學校揭牌

國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）8月先借用右昌國中校舍辦學，10日正式揭牌，未來將回到橋頭的高雄新市鎮6.42公頃校地，該校為幼稚園到高中一貫制的雙語校園，共有61班，信義房屋專家表示，近期已吸引不少工程師家庭詢問。

21小時前

住一晚3000！台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 知名DJ酸：廢到笑

知名電子音樂製作人DJ FTK日前因為演出活動需要在台北住宿一晚，卻在找旅館時意外發現驚人評論，有旅客表示旅館房間「浴缸旁長出香菇」，而這樣的房型一晚竟要價近3000元，讓他直呼「廢到笑出來」，貼文曝光後瞬間引發網友熱議。

22小時前

台商回流猶豫七期vs.水湳　點名1區：滿手好牌但時機壞

近年台中市9大產業聚落發展快速，近期一名台商返台，大讚台中市除相當宜居，更意外過去被視為台商大本營的七期重劃區住戶，開始外擴至水湳經貿園區。台商林先生也點評七期與水湳，他說：「水湳真的滿手好牌，但遇到壞時機。」

23小時前

買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

面對AI時代的浪潮，東森房屋今日正式推出「AI超慧選」功能，以「AI創新、以人為本」為核心，打造結合科技與人性的全新找房體驗。消費者無論透過官網或LINE官方帳號賞屋，都能運用AI技術快速分析收藏物件，協助買方比較房價、地段、交通、生活機能等多項條件，精準挑選最符合需求的理想房。這項創新象徵東森房屋邁入智慧房仲的新階段，也宣告產業正掀起一場「效率×溫度」並行的革命。

23小時前

地主告別26年金雞母　開價2.3億賣「地標級肯德基」

連鎖速食店以往常被當成房東金雞母，沒想到台南中西區「地標級」的肯德基中華西餐廳，在地營業至少16年，陪伴不少老台南人從小吃到大，近期屋主開出2.3億元帶租約求售，引來不少在地人擔心以後吃不到。

11/10 13:29

【我像第三者】貓貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

地主告別26年金雞母　開價2...

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民..

債務人一招擋法拍　2.5億「白..

營建不景氣？爸做小包工程「考慮..

潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：..

八德3.5公里新道路定案　與「..

航空城將建970戶社宅供年輕人..

他喊「自建」免當盤子　網酸：自..

政府砸50億「老宅延壽」！雙北..

知名文具店宣布熄燈！全店商品6..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台灣首位女建築師故居1.9億賣..

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大..

史上最慘上半年！　住宅交易量僅..

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋..

21年投入逾5.2億！信義房屋..

10組看房3組在問　「南科人優..

台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 ..

台商回流猶豫七期vs.水湳　點..

東森房屋AI超慧選 一鍵挑出你..

地主告別26年金雞母　開價2...

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366