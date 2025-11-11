集賢路老牌撞球館拆了！　變身蘆洲史上最大危老案

記者項瀚／台北報導

蘆洲集賢路上的老字號撞球館「集賢撞球館」拆了，連同周圍土地投入重建，全案基地607坪也成為蘆洲史上基地規模最大的危老案。專家表示，該地段佳，未來新推案上看8字頭。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘆洲集賢路上的老字號撞球館「集賢撞球館」拆了，連同周圍土地變身蘆洲史上最大危老案。（圖／記者項瀚攝）

蘆洲集賢路上的「集賢撞球館」經營20年以上，也是中華民國撞球協會的所在地，該館在今年初搬到和平路，原址則投入改建，目前已經拆屋，變成一片空地。

經查，該場館連同周邊土地通過危老核准，使用分區為住宅區，基地面積607坪，該案也是蘆洲史上面積規模最大的一場危老案，現場拆照綠牌的申請人為自然人。

▲蘆洲史上基地規模最大的3場危老案。（表／記者項瀚製）

都更專家、寶和建設副總經理陳威丞表示：「放眼全新北市，基地607坪並非頗具規模的危老案，觀察蘆洲地區不論是都更、危老，案件量都不多，主要原因是蘆洲法定容積率比較低，住宅200%、商業320%，改建難度與效益也相對較低。」

至於本次討論的蘆洲最大危老案，陳威丞表示：「拆除前為1、2樓透天建物，土地持分高，改建也會比較容易，推估本案銷售坪數至少2700坪，甚至可以再加入容積移轉，加強土地利用強度，開發效益不錯。」

▲蘆洲集賢路上的「集賢撞球館」已經被拆除。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

東森房屋蘆洲長榮加盟店東張文良表示：「該案位於蘆洲主幹道集賢路，靠近捷運徐匯中學站，又有興建中的捷運環狀線加持，未來將成為雙捷運區，且緊鄰重陽橋，能快速通往北投士林，也有望吃到北士科開發多，是相當不錯的地點。」

張文良表示：「該區屋齡10年內中古屋，只要是中小坪數，行情基本上已站穩6字頭，區域開發飽和，新推案不多，本次討論的危老案擁有不錯的基地條件，屆時推案價格有望站上8字頭。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」