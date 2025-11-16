無所謂「豪宅」！　設計天王梁志天曝：住宅不該用價值定義

▲名列「香港建築設計界十大才子」之一的梁志天（Steve Leung）自曝最高級的接待方式，就是請客人到家中。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

名列「香港建築設計界十大才子」之一的梁志天（Steve Leung）建築師起家、跨足室內及產品設計，2018年更成功於香港上市，成為香港首家提供純設計服務的上市企業。日前作客台中，以「創變者 Game Changer」為主題分享經驗。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

梁志天作客台中建築經營協會以「創變者 Game Changer」為主題，分享其多年累積的美學觀點與情感深度。其作品分佈香港、中國、台灣、杜拜、英國。

會中，梁志天也分享對於「豪宅」的定義，他說：「其實我不喜『豪宅』這詞，住宅就是住宅，好或不好最主要要觀察是不是一個溫馨的家，不能用價值來定義。」

梁志天也自曝關於住宅的主觀態度，他說：「住宅大小、地點不同，是不是很貴的材料、很奢華的手法表現都不是重點，我們有全球各地的客戶要找我，但對我來說『最高級的接待方式』，就是能把朋友請到家裡，這就不是一般的朋友。」

▲梁志天作客台中建築經營協會以「創變者 Game Changer」為主題，分享其多年累積的美學觀點與情感深度。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台中市建築經營協會理事長楊志鵬表示：「梁志天是華人設計界的代表人物，不僅擁有超過40年的專業實務經驗，更引領香港第一家純設計業務上市公司走向國際舞台，此次講座不僅是一場視野開拓的契機，更是業界與青年設計師難得的學習機會。」

近期AI浪潮來襲，對設計產業造成衝擊，但梁志天認為：「AI每天都在變，沒有想像中這麼恐怖，要接受並共存，AI是個工具，對工作上相當方便，單思考還是人，下指令、要求後，最終還是要由人來挑選最適合的答案。」

但面對未來產業變革，梁志天說：「坦白說我沒有一個完美答案，其實每個行業都要面對這個問題，好的設計師透過AI會更好、更有效率。但不可否認，少部分設計師會被淘汰。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」