大里新案強攻「換屋不搬區」　超巨面寬秒吸換屋族目光

▲▼ 大里、睦唐 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於大里德芳南路生活圈核心的指標新案睦唐「大隱德芳」正式亮相。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市大里區人口數長年居台中各行政區季軍，現有超過21萬人居住，但觀察大里區新屋的供給量並不多，換屋族選擇性同樣不多，尤其是素有「小公益路」之稱、區域生活機能完善、街道質感優良的德芳南路。

東南、西北向的德芳南路為大里的重要道路，屬於台中生活圈三號道路之一，全路段可藉由文心南路連結台中市南區，西北接德芳路一段、二段、國光路二段，加上台74線快速道路串聯，生活圈再度擴大。

而大里已從早年以透天為主的傳統住宅區，逐步轉型為具現代機能與生活便利性的成熟生活圈區，更成為南台中房市的重要推力，從各大品牌建商積極插旗獵地，包含亞昕建設以每坪194萬元新高價獵地，奠定大里區域已被重視。

觀察區域換屋族的痛點，除了近年新案多以小坪數規劃外，還有就是地點不夠便利，位於大里德芳南路生活圈核心的指標新案睦唐「大隱德芳」則是完美切進換屋族真空帶。

▲▼ 台中,大里區,睦唐建設,房市,房地產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲睦唐「大隱德芳」規劃坪數38坪起，導入透天尺度思維，主打「換屋不搬區」。（圖／業者提供）

睦唐「大隱德芳」建案基地緊鄰二期重劃區最南端，結合成熟商圈，步行2分鐘即可抵達大元國小與附幼，鄰近光榮國中、興大附中與中興大學，教育資源密集。

睦唐「大隱德芳」規劃坪數38坪起，規劃實用3房格局，主臥具備完整休憩尺度更有著獨立浴缸可放鬆舒壓，次臥可放置雙人床的尺度，彈性配置書桌或收納空間，更能兼顧家庭成員需求。

▲▼ 台中,大里區,睦唐建設,房市,房地產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「大隱德芳」以6米大面寬，完美切進換屋族真空帶。（圖／業者提供）

尤其是大部分建商捨棄的客廳空間，睦唐「大隱德芳」導入透天尺度思維，捨棄傳統窄面寬設計，讓客廳與餐廳共享6米以上面寬，形塑寬闊舒適的公共空間。

潛銷時就成為區域內換屋族與重視生活品質自住客的新焦點，睦唐建設執行長王耀增說：「大里區長年以自住需求為主，我們選擇走不同路線，規劃中型基地、僅45戶純住宅社區，主打『換屋不搬區』，讓在地家庭能在熟悉的生活圈中，升級到更舒適的居住品質。」

睦唐建設其背後為超過半甲子的甲級營造「寬基營造」與資深東海建築人成立的唐盟建設合作，導入新世代的領導層，打造成「最資深的新建商」，建設最大特色在於結構與工法方面相當嚴謹。

▲▼ 台中,大里區,睦唐建設,房市,房地產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲睦唐建設執行長王耀增看好大里未來房市，推出區域高規格結構與防水工法代表作。（圖／記者陳筱惠攝）

以此次「大隱德芳」來說，規劃地上12層，不屬於超高大樓，但建商自主性申請結構外審規範，更採用強度5000磅的混凝土，再由結構與大地技師團隊共同把關整體關鍵結構厚度與耐震設計。

另外在防水系統則強化多項細節，包括地下室獨立結構式水箱、平立面交接的泛水處加強、排水界面異材質接合防滲設計等。執行長王耀增強調：「我們希望20年後，住戶依然能找得到了解房子的團隊，因此以長期售後維護承諾回應購屋者最重視的安全與耐久性。」

除了硬體規格到位，「大隱德芳」的地段優勢同樣吸睛。正面德芳南路，位於生活圈核心軸帶，坐擁台63線、台74線及國道3號交織而成的交通黃金路廊，南來北往機動性極佳。

▲▼ 大里、睦唐 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南台中的重心位於大里、德芳南路又是大里的黃金軸線，業者認為房市前景相當看俏。（圖／業者提供）

尤其是未來捷運紫線、橘線站點均位於可及範圍內，具備雙捷潛力題材，加上基地周邊就是佔地1.78公頃的大里運動公園，而目前德芳南路、永隆路口的「太子置地廣場-大里館」也已開工，最新消息則是明年第四季大里也將迎來區域首座影城。

執行長王耀增認為：「南台中的重心位於大里、德芳南路又是大里的黃金軸線，住在這裡，就直接開啟城市美好生活，對我們來說家是避風港，安全與韌性是我們的核心信念。」

關鍵字：台中大里區睦唐建設房市房地產小公益路德芳南路大隱德芳預售屋甲級營造

