大里新案強攻「換屋不搬區」　超巨面寬秒吸換屋族目光





▲位於大里德芳南路生活圈核心的指標新案睦唐「大隱德芳」正式亮相。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市大里區人口數長年居台中各行政區季軍，現有超過21萬人居住，但觀察大里區新屋的供給量並不多，換屋族選擇性同樣不多，尤其是素有「小公益路」之稱、區域生活機能完善、街道質感優良的德芳南路。

東南、西北向的德芳南路為大里的重要道路，屬於台中生活圈三號道路之一，全路段可藉由文心南路連結台中市南區，西北接德芳路一段、二段、國光路二段，加上台74線快速道路串聯，生活圈再度擴大。

而大里已從早年以透天為主的傳統住宅區，逐步轉型為具現代機能與生活便利性的成熟生活圈區，更成為南台中房市的重要推力，從各大品牌建商積極插旗獵地，包含亞昕建設以每坪194萬元新高價獵地，奠定大里區域已被重視。

觀察區域換屋族的痛點，除了近年新案多以小坪數規劃外，還有就是地點不夠便利，位於大里德芳南路生活圈核心的指標新案睦唐「大隱德芳」則是完美切進換屋族真空帶。

▲睦唐「大隱德芳」規劃坪數38坪起，導入透天尺度思維，主打「換屋不搬區」。（圖／業者提供）

睦唐「大隱德芳」建案基地緊鄰二期重劃區最南端，結合成熟商圈，步行2分鐘即可抵達大元國小與附幼，鄰近光榮國中、興大附中與中興大學，教育資源密集。

睦唐「大隱德芳」規劃坪數38坪起，規劃實用3房格局，主臥具備完整休憩尺度更有著獨立浴缸可放鬆舒壓，次臥可放置雙人床的尺度，彈性配置書桌或收納空間，更能兼顧家庭成員需求。

▲「大隱德芳」以6米大面寬，完美切進換屋族真空帶。（圖／業者提供）

尤其是大部分建商捨棄的客廳空間，睦唐「大隱德芳」導入透天尺度思維，捨棄傳統窄面寬設計，讓客廳與餐廳共享6米以上面寬，形塑寬闊舒適的公共空間。

潛銷時就成為區域內換屋族與重視生活品質自住客的新焦點，睦唐建設執行長王耀增說：「大里區長年以自住需求為主，我們選擇走不同路線，規劃中型基地、僅45戶純住宅社區，主打『換屋不搬區』，讓在地家庭能在熟悉的生活圈中，升級到更舒適的居住品質。」

睦唐建設其背後為超過半甲子的甲級營造「寬基營造」與資深東海建築人成立的唐盟建設合作，導入新世代的領導層，打造成「最資深的新建商」，建設最大特色在於結構與工法方面相當嚴謹。

▲睦唐建設執行長王耀增看好大里未來房市，推出區域高規格結構與防水工法代表作。（圖／記者陳筱惠攝）

以此次「大隱德芳」來說，規劃地上12層，不屬於超高大樓，但建商自主性申請結構外審規範，更採用強度5000磅的混凝土，再由結構與大地技師團隊共同把關整體關鍵結構厚度與耐震設計。

另外在防水系統則強化多項細節，包括地下室獨立結構式水箱、平立面交接的泛水處加強、排水界面異材質接合防滲設計等。執行長王耀增強調：「我們希望20年後，住戶依然能找得到了解房子的團隊，因此以長期售後維護承諾回應購屋者最重視的安全與耐久性。」

除了硬體規格到位，「大隱德芳」的地段優勢同樣吸睛。正面德芳南路，位於生活圈核心軸帶，坐擁台63線、台74線及國道3號交織而成的交通黃金路廊，南來北往機動性極佳。

▲南台中的重心位於大里、德芳南路又是大里的黃金軸線，業者認為房市前景相當看俏。（圖／業者提供）

尤其是未來捷運紫線、橘線站點均位於可及範圍內，具備雙捷潛力題材，加上基地周邊就是佔地1.78公頃的大里運動公園，而目前德芳南路、永隆路口的「太子置地廣場-大里館」也已開工，最新消息則是明年第四季大里也將迎來區域首座影城。

執行長王耀增認為：「南台中的重心位於大里、德芳南路又是大里的黃金軸線，住在這裡，就直接開啟城市美好生活，對我們來說家是避風港，安全與韌性是我們的核心信念。」