台中「新」首購天堂吃鱉　交易量跌出前三名





▲曾被稱為「首購天堂」的太平區交易量不僅跌出前3名，更滑落至全市第5。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾被稱為「首購天堂」的太平區，根據最新實價登錄資料，交易量不僅跌出前3名，更滑落至全市第5，顯示在市場政策與房價推升下，區域吸引力正面臨考驗，專家認為過去大家認為的剛需區，首波賣壓降臨，加上觀望心態，讓交易量一落千丈。

觀察台中市29行政區2024年前10月交易量，排名為北屯區、西屯區、太平區、南屯區、北區。但時至今日，排名變更成北屯區、西屯區、北區、南屯區、太平區。

其中太平區交易件數自2570件衰退至789件，成屋市場交易減少7成，則是全市之冠，近期台中市新興重劃區面臨交屋潮，更出現不少剛成屋就要轉手的物件，多殺多之下，行情回到3年前。

銀行房貸業者則觀察：「太平區過去推案量大、交屋量大，過去投資風氣相當盛行，但以往『新光重劃區』放貸限制就相對保守，不是每個人都可以貸款到8成，而今房市緊縮下，銀行端會更保守，也會影響房市交易意願。」

過去大家關注預售屋市場大減8成，其實成屋市場也同樣相當慘烈，資深房仲廖香婷說：「值得注意的是，成屋交易中其實也包含新屋交屋，所以實際上的交易數字可能更慘烈。」





▲去年交易逼近4000戶的北屯區，其實是爆量，如今回歸1500多戶，業者認為是正常調節。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察大幅度掉落的行政區，廖香婷表示：「以數量來說北屯區下調最多，這也是因為供給量大，去年逼近4000戶其實是爆量，回歸至今1500多戶，相對是正常調節。」

不過，近期北屯區如機捷重劃區有大案交屋，卻出現大量出售物件，是否有拋售潮，廖香婷說：「地點好的重劃區，大部分會等待2年房地合一稅降至35％才出售，近期出現轉手多半是，身上有卡到第2戶的屋主，才會形成類似的倒貨潮。」

