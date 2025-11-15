ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

墾丁肯德基昔日租1萬　他逆勢開店：租金跌到「終於扛得起」

記者張雅雲／高雄報導

墾丁的藍天白雲、清澈海洋搭配出強烈的度假氣息，昔日人聲鼎沸，現在卻陷入20年來人潮最少的寒冬。即便遊客量銳減，仍有新業者選擇進場，「10多年前每天都像過年，整條街都是人！」今年才剛開幕的「天麟食苑」老闆陳佳瑋回憶昔日盛況，語氣中滿是懷念。

▲▼ 墾丁,墾丁大街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲即便遊客量銳減，仍有新業者租下墾丁大街過去的地標「肯德基」舊址，選擇開店。（圖／記者張雅雲攝）

陳佳瑋身為恆春在地人，在這個被稱為「墾丁最強寒冬」的時機開新餐廳，主打新台菜料理，今年1月試營運。他坦言，他租下的店面，正是墾丁大街過去的地標「肯德基」舊址，當年風光全台皆知，小時候就聽大人說「肯德基1天租金超過1萬元，是整條街最貴的店面之一」。如今，同1間店面月租金幾乎腰斬，他坦言：「要不是人潮少了、租金跌了，我也租不起。」

▲▼ 墾丁大街 。（圖／記者張雅雲攝）

▲整條街10年也都賣一樣的東西，用墾丁牧場做出的炸鮮奶，才有地方特色。（圖／記者張雅雲攝）

在他眼中，墾丁的沒落不只是人潮流失，而是「二十年如一日」。他指出，墾丁屬於國家公園特定區，外觀不能改、建築不能拆，許多店家只能在原框架內小幅翻新，街景10年不變，遊客每年來看到的都一樣，自然缺乏驚喜。

整條街10年也都賣一樣的東西，青蛙撞奶、炸魷魚、奶茶，到處都一樣。水上活動也差不多，香蕉船、甜甜圈、浮潛，10年來內容幾乎沒有更新，連他都膩了。而近年墾丁不時躍上負面新聞，遊客甚至覺得去墾丁不如出國，他也喊冤「個例被放大，其實物價多在範圍內。」

▲▼ 南灣 。（圖／記者張雅雲攝）

▲水上活動也差不多，香蕉船、甜甜圈、浮潛，10年來內容幾乎沒有更新。（圖／記者張雅雲攝）

被問及為何在觀光低迷中選擇開店，陳佳瑋認為，只要各店家有志一同，定價合理、持續創新，更加在地化，墾丁仍有基本盤，「很多客人是有回憶的，他們年輕時來這裡約會、騎機車、看海，這份情感會讓他們想再回來。」因此他們以新台菜為主，海鮮價格也跟後壁湖產地相同，用好口碑吸引旅客用餐。

從桃園嫁到墾丁的屏東人妻蔻蔻，以北部人的觀點觀察，北部到墾丁要搭高鐵轉客運，或是自己開車6小時，確實去桃園機場更方便，也難免會有寧可出國的感覺。

她說，墾丁淡旺季太分明，去年12月淡季平日，街上的遊客比流浪貓、狗還要少，面對人潮流失，近年不少店家嘗試轉型，以深度旅遊吸客，像是社頂社區推動生態導覽、夜間賞星、珊瑚復育、農村體驗等活動，「比起夜市吃喝，更強調地方文化與生活體驗，對親子客就有吸引力。」而這也是出國體驗不到的感覺。

關鍵字：墾丁觀光寒冬新餐廳深度旅遊地方文化

