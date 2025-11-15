陸敬民／寶佳又開降價話題　中部破壞價、北部急滅火

▲寶佳7月降價潮之所以翻車的點在於節奏不一致，中南部主動測風向、北部被動滅火、其餘地區保持緘默。 （示意圖／記者陳筱惠攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

2025下半年寶佳機構連2波「報派降價」堪稱久違的房市看點。6月下旬到7月初，部分媒體先從中南部傳出「寶佳機構要降價15～20%」的消息，緊接著電視新聞紛紛跟進。

不料北部關係企業鴻築建設官網火速發聲明否認，指稱為市場誤傳。觀眾還沒散場，11月初又見中部寶佳機構成員高調宣布「破壞價搶市」。同一齣戲、同一批演員、11月來個安可加映，令人倍覺窩心。

不忘首購族初心、牢記入門價使命。寶佳機構終究是要回歸到「市場派」主流。回顧7月「寶佳出手了」事件，堪稱一次媒體與業者之間的「非誤會」：從報導端來看，主流財經媒體所引用的全是董事長或發言人正式談話，並非虛構；從現場端來看，確實有中部新案開價明顯低於區域行情，市場自然信以為真。

7月降價潮之所以翻車的點在於節奏不一致，中南部主動測風向、北部被動滅火、其餘地區保持緘默。唯這波「報派降價」似乎讓人看見寶佳機構體系內部的步調分歧與行銷隱患？推估當時會翻車的原因不外2種。

第一，機構內成員仍採「拔草測風向」的傳統做法，想觀察市場反應卻忽略訊息會波及在銷案與已購戶，結果「網內互打」只好急踩煞車。第二，機構向來採「內部創業」機制，形同專業經理人充分自治、不易全體凝聚共識，導致南部先衝、中部放話、北部否認，準備買的正要驚喜、結果已經買的先噴一波驚嚇。

▲寶佳機構的強項在於業務上的靈活彈性，各區經理人能快速反應市場。（示意圖／記者項瀚攝）

寶佳機構在業內與市場有其不可取代的品牌「光環」，但也正是這圈「光環」導致成員及外界過度依附而讓品牌隨時隨地處於被放大檢視甚至任意解讀的被動局面。

寶佳機構的強項在於業務上的靈活彈性，各區經理人能快速反應市場，但也正是彈性極高，容易讓外界誤以為「步調不一、缺乏共識」。若能在總部層級設立「總行銷處」或發言人制度負責媒體溝通、輿情監測與危機處理，不僅能防止中南部成員各自行動被外界誤解為「全面降價」，也能穩定投資人與購屋族的信心。

「非全面降價」不等於「無章法操作」，而是更需要精準傳達。房市第4季進入觀望期，寶佳機構如果願意，絕對打得起也打得贏價格戰。對內，專業經理人若能凝聚共識，對外，代銷業者降價說詞口徑一致，下一次再有風聲傳出，市場就不會慌，已購戶也不會嚇到而跑去接待中心亂噴！

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長