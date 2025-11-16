工程車取代野狗！　橋科完工倒數「周邊均價站4字頭」

▲橋科區段徵收公共工程分6期，目前均已進入完工階段，主要道路將於12月26日啟用，成為園區開發重要里程碑。（圖／行政院南服中心提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄半導體S廊帶持續擴張，北高最受矚目的橋頭科學園區即將完工，已有26家核准廠商投資設廠，產業用地的進駐率約5成，包括華騰國際、鴻華先進、新特系統等知名大廠，已陸續動工或即將建廠完成，根據實登統計，橋科周邊預售均價今年首站4字頭。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

橋科將與楠梓產業園區、台積電、路竹科學園區串聯成帶狀效應，形成S廊帶的北端門戶。國土署南工分署副分署長葉時旻表示，橋科區段徵收公共工程分6個標案，目前均已進入完工階段，主要道路12月26日啟用，成為園區開發重要里程碑。

南科管理局科長王永和指出，橋科土地面積262.94公頃，已獲准進駐的廠商，需地面積約78.25公頃，占產業面積的5成，進駐廠商的產業類別，分別占產業創新9家、半導體6家、智慧機械7家、以及精準健康4家。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，受到橋科逐步完工時程影響，最直接受惠的區域是位於橋頭的高雄新市鎮，該區原本給人「空地多、草多、野狗多」的3多印象，但近2年因建商卡位、工程車湧入，已能看到新大樓一棟接一棟完工。

年份 成交量 (件) 均價 (萬元/坪) 2025(1~10月) 162 40.7 2024 820 35.4 2023 1170 32.3

▲高雄新市鎮近年均價。（ETtoday製表）

根據《高雄實價網》統計，高雄新市鎮預售均價今年達40.7萬元，首度站上4字頭，去年均價為35.4萬元，即使在限貸環境下，一年仍有15%的漲幅。謝哲耀說：「量縮是因為區域缺乏供給，加上單價趨高，成交量大減7成，但只要新案開價都站上4字頭。」

隨著橋科在2026年陸續完工、進入建廠與量產期，北高雄房市將正式自「題材面」轉向「產業面」的實質支撐。謝哲耀分析，科技園區的房價通常不是一次拉高，而是隨產業進駐、人口到位分階段墊高，周邊房價將正式從「期待行情」過渡到「產業支撐行情」，房價走勢也將從短線題材轉為中長線盤整。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒