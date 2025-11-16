台中新興重劃區8字頭成交　露台戶變創價關鍵

▲14期預售新案「熊圖敘DOS」為國際建築事務所Gensler操刀設計、台灣首座作品，總銷約16億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市景氣不好，但14期「熊圖敘DOS」成交一戶換算單價83.63萬元物件，13期順天建設「MR.L」成交一戶2樓戶，單價高達87.92萬元，不過細查2戶都是擁有「創價關鍵」的露台戶。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中14期預售案的區域最貴戶被挖出來了，實價登錄顯示，「熊圖敘DOS」，出現高樓層交易，總價3805萬元、權狀38.92坪，換算單價83.63萬元物件。13期順天建設「MR.L」成交一戶2樓戶，總價3998萬元、權狀45.48坪，單價高達87.92萬元。

2案共通點都是新興重劃區、都在景氣相對低點時創下8字頭高價，過去外界提到高價戶，直覺多半聯想到七期超大坪數或超高樓層，但這次實登跑出的高價代表，竟是坪數約45坪、頂樓露台的「特殊戶型」，而不是傳統印象中的豪宅格局。

▲13期順天建設「MR.L」2樓戶，總價3998萬元、權狀45.48坪，單價高達87.92萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

但仔細一看才發現「貓膩」就是在於露台戶，代銷業者周大麟解讀：「這類產品本來就鎖定一小群有特殊偏好、願意加價也要買的客群，露台戶本來就獨一無二，要不要買變成價錢以外的問題。」

熊圖建設總經理林鼎強指出，「熊圖敘DOS」是公司近6年來的第四個案子，基地約486坪，總戶數55戶，規劃28~39坪、2~3房，雖然基地規模不大，但卻是國際建築事務所Gensler操刀設計、台灣首座作品，總銷約16億元。

他透露：「為了這個案子，前後有2、30家國際事務所被列入名單，最後選擇他最想找上海中心大廈、Apple紐約旗艦店、輝達總部的設計團隊Gensler，這個案子是台灣第一個、全球唯二的Gensler住宅建築，送都審的時候連委員都訝異，怎麼請得動他們？」

▲熊圖建設總經理林鼎強透露因國際合作案，目前新案一坪營造成本已經來到25~26萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



林鼎強坦言：「這種規格的國際合作案，設計費平均1億元以上，一坪營造成本已經來到25~26萬元，最難的是如何忠實還原設計。」

不過面對露台戶創價，代銷業者周大麟則從制度面補充：「台中推動宜居陽台法案後，建商不再只是把陽台做大，而是開始比拚造型與立面表情，在這個前提下，具備特殊性的個案，就有望站上價格曲線最尖端。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」