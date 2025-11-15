入住「五星級」養老院！82歲嬤才住3天哭求回家...悲傷原因曝

▲老婦人住進養老院後，3天就哭求兒子帶她回家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

人口逐漸老化，長照成了棘手的社會問題。一名82歲的良子女士（化名）在家人安排下入住評價極高的養老院，卻在僅僅三天後打電話向兒子哭喊「我受不了了，快帶我回家」，引發外界對於網路評價與實際照護體驗落差的關注。

根據日媒報導，55歲的鈴木達也（化名）長期關心年邁母親的生活狀況。自父親過世後，母親獨自生活已近十年，雖然神智清楚、談吐如常，但近一年來雙腿明顯退化，讓達也對她的獨居安全感到憂慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為讓母親獲得更妥善照顧，達也開始尋找合適機構，並在網路上發現一家標榜「即時入住」，該設施在評價網站上獲得五星好評，內容包含「員工親切」、「環境溫馨」、「安全有保障」等正面評論。

實地參觀後，達也對機構的乾淨明亮與工作人員的親切態度留下良好印象，加上收費標準符合母親的年金與積蓄能力，於是協助母親辦理入住手續。起初一切順利，但三天後，達也便接到母親的求助電話。

「我受不了了，這裡不是我想住的地方。」良子透過電話淚訴，希望立即離開養老院。達也趕往機構探視，發現母親情緒低落，並表達出對環境的諸多不適應。

良子表示：「這裡大多數人都需要照顧，而我算是其中最健康的人之一。那裡還有很多患有老年癡呆症的人，我根本找不到能聊天的對象，有時整天都說不出一句話。工作人員很忙，也沒人有空理我。」她也指出，飲食不合口味，是另一項難以適應的原因。

達也進一步了解後才發現，雖然該機構標榜接受自立至重度失能者入住，但實際上多數住戶屬於高照護需求群體，尤其失智者比例偏高。設施評價的來源，大多來自家屬對於照顧品質的滿意，而非入住長者本人的生活體驗。最終達也只好讓母親回到住家，坦言該間養老院確實很好，只是不適合母親。

延伸閱讀

▸ 50嵐「金吧檯手」真有其人？網友驚喜巧遇 官方揭神秘稱號由來

▸ 大樂透頭獎6.91億元花蓮一注獨得 連16期摃龜終結

▸ 原始連結